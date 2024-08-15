Власти активно ищут замену валютам в трансграничных расчетах

Резкое ухудшение ситуации с трансграничными расчетами простимулировало власти к финансовым инновациям: министр финансов Антон Силуанов посвятил этой теме большую часть своей лекции, которую он прочитал 14 августа на форуме «Территория смыслов». Он пообещал к осени подготовить предложения о легализации криптобирж, рассказывал о появлении законодательной инфраструктуры для внешних платежей криптовалютами и цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Готовность властей быстро принимать решения по вопросам, которые обсуждаются не первый год, связана с тем, что Россия рискует остаться наедине с рублем во внешнеэкономических расчетах по мере ужесточения санкций: заплатить «дружественным» торговым партнерам их местной валютой станет невозможно из-за новых барьеров комплаенса, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.