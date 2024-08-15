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Власти активно ищут замену валютам в трансграничных расчетах

Вера в юань слабеет, и Минфин заговорил о легализации криптобирж
Яков Тимаков
Силуанов заявил, что ведомство «взяло на заметку» идею разрешить создание российских криптобирж/ Евгений Разумный / Ведомости

Резкое ухудшение ситуации с трансграничными расчетами простимулировало власти к финансовым инновациям: министр финансов Антон Силуанов посвятил этой теме большую часть своей лекции, которую он прочитал 14 августа на форуме «Территория смыслов». Он пообещал к осени подготовить предложения о легализации криптобирж, рассказывал о появлении законодательной инфраструктуры для внешних платежей криптовалютами и цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Готовность властей быстро принимать решения по вопросам, которые обсуждаются не первый год, связана с тем, что Россия рискует остаться наедине с рублем во внешнеэкономических расчетах по мере ужесточения санкций: заплатить «дружественным» торговым партнерам их местной валютой станет невозможно из-за новых барьеров комплаенса, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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