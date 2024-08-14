Силуанов допустил создание отечественных криптобирж

Силуанов допустил создание отечественных криптобиржПлощадки помогут решить проблемы с трансграничными платежами
Минфин «взял на заметку» идею разрешить создание российских криптобирж. Об этом на сессии форума «Территория смыслов» заявил руководитель ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопросы участников встречи о необходимости регулировать цифровые финансы в России.
Он сообщил, что экспортеры и импортеры уверяют, что банки из дружественных стран взимают за трансграничный перевод около 1% комиссии, хотя раньше приходилось платить до 7%.
По его мнению, это не слишком дорого. Но в любом случае нужно отрегулировать цифровую финансовую среду и сделать легальными криптобиржи, подчеркнул Силуанов.
«Пока они [криптобиржи] находятся в серой зоне, и нужно ставить точку. И ЦБ, и правительство в лице Минфина пока не нашли решения, как это сделать», – объяснил министр. Но он пообещал подготовить законодательное решение осенью. Силуанов также напомнил, что в этом году были приняты и подписаны законы о легализации майнинга и расчетах криптовалютой за импорт и экспорт.
Использование цифровых финансовых активов (ЦФА) позволит снизить внешнее давление на международные платежи, которые проводят российские участники ВЭД, подчеркнул Силуанов. Замедление расчетов эксперты ранее связывали прежде всего с риском вторичных санкций. 22 декабря 2023 г. президент США Джо Байден издал указ, который разрешил вводить санкции против банков, задействованных в сделках с Россией. Кроме Китая – главного торгового партнера России – барьеры установили и другие государства, служившие с 2022 г. для России ключевыми расчетными хабами: Турция, ОАЭ, Казахстан и Киргизия. «Мы здорово продвинулись: рассчитаться биткойнами – пожалуйста, использование ЦФА (в том числе иностранных) в трансграничных расчетах – тоже. Вопрос только в бирже», – заключил министр.