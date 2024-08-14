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Силуанов допустил создание отечественных криптобирж

Площадки помогут решить проблемы с трансграничными платежами
Яков Тимаков
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин «взял на заметку» идею разрешить создание российских криптобирж. Об этом на сессии форума «Территория смыслов» заявил руководитель ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопросы участников встречи о необходимости регулировать цифровые финансы в России.

Он сообщил, что экспортеры и импортеры уверяют, что банки из дружественных стран взимают за трансграничный перевод около 1% комиссии, хотя раньше приходилось платить до 7%.

По его мнению, это не слишком дорого. Но в любом случае нужно отрегулировать цифровую финансовую среду и сделать легальными криптобиржи, подчеркнул Силуанов.

«Пока они [криптобиржи] находятся в серой зоне, и нужно ставить точку. И ЦБ, и правительство в лице Минфина пока не нашли решения, как это сделать», – объяснил министр. Но он пообещал подготовить законодательное решение осенью. Силуанов также напомнил, что в этом году были приняты и подписаны законы о легализации майнинга и расчетах криптовалютой за импорт и экспорт.

Использование цифровых финансовых активов (ЦФА) позволит снизить внешнее давление на международные платежи, которые проводят российские участники ВЭД, подчеркнул Силуанов. Замедление расчетов эксперты ранее связывали прежде всего с риском вторичных санкций. 22 декабря 2023 г. президент США Джо Байден издал указ, который разрешил вводить санкции против банков, задействованных в сделках с Россией. Кроме Китая – главного торгового партнера России – барьеры установили и другие государства, служившие с 2022 г. для России ключевыми расчетными хабами: Турция, ОАЭ, Казахстан и Киргизия. «Мы здорово продвинулись: рассчитаться биткойнами – пожалуйста, использование ЦФА (в том числе иностранных) в трансграничных расчетах – тоже. Вопрос только в бирже», – заключил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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