Силуанов допустил создание отечественных криптобирж

«Пока они [криптобиржи] находятся в серой зоне, и нужно ставить точку. И ЦБ, и правительство в лице Минфина пока не нашли решения, как это сделать», – объяснил министр. Но он пообещал подготовить законодательное решение осенью. Силуанов также напомнил, что в этом году были приняты и подписаны законы о легализации майнинга и расчетах криптовалютой за импорт и экспорт.