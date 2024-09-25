Правкомиссия одобрила штрафы за привлечение инвестиций россиян без лицензии
Правкомиссия одобрила поправки к законопроекту, который разрешает МВД штрафовать компании и граждан за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. С текстом предлагаемых поправок ознакомился РБК.
Штрафы налагаются на две категории нарушений. Первая – это «оказание услуг по привлечению инвестиций физлиц» тем, кто не имеет права на ведение такой деятельности – то есть не имеет лицензии Банка России. Штраф по этой категории устанавливается на уровне от 5000 до 30 000 руб. для обычных граждан, а для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере 300 000 – 500 000 руб. или приостановка деятельности на срок до 60 суток.
Вторая категория – привлечение инвестиций с нарушением закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Согласно п. 1 ст. 5, для неограниченного круга лиц запрещено рекламировать инструменты, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, запрещается реклама и предложение ценных бумаг, размещение которых запрещено в России или не предусмотрено законодательством. За нарушения физлиц могут оштрафовать на 30 000 – 50 000 руб., должностных лиц – на 50 000 – 100 000 руб. Штраф для юрлиц составит от 500 000 руб. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Административное наказание предусмотрено только в том случае, если в нарушении отсутствуют признаки уголовно наказуемых деяний. Юристы, опрошенные РБК, считают, что за незаконное привлечение инвестиций от физлиц штрафы могут получить не только те, кто непосредственно привлекает деньги граждан, но и блогеры и известные личности, рекламирующие инвестиционные проекты.
Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении в феврале этого года. По словам члена комитета ГД по бюджету и налогам Никиты Чаплина, ужесточение наказания защищает инвесторов. Установление строгих наказаний для незаконного привлечения инвестиций физических лиц помогает предотвратить мошенничество и незаконные действия, совершаемые предпринимателями и компаниями.