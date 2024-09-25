Правкомиссия одобрила штрафы за привлечение инвестиций россиян без лицензии

Штрафы налагаются на две категории нарушений. Первая – это «оказание услуг по привлечению инвестиций физлиц» тем, кто не имеет права на ведение такой деятельности – то есть не имеет лицензии Банка России. Штраф по этой категории устанавливается на уровне от 5000 до 30 000 руб. для обычных граждан, а для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере 300 000 – 500 000 руб. или приостановка деятельности на срок до 60 суток.