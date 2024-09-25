Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Правкомиссия одобрила штрафы за привлечение инвестиций россиян без лицензии

Ведомости

Правкомиссия одобрила поправки к законопроекту, который разрешает МВД штрафовать компании и граждан за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. С текстом предлагаемых поправок ознакомился РБК.

Штрафы налагаются на две категории нарушений. Первая – это «оказание услуг по привлечению инвестиций физлиц» тем, кто не имеет права на ведение такой деятельности – то есть не имеет лицензии Банка России. Штраф по этой категории устанавливается на уровне от 5000 до 30 000 руб. для обычных граждан, а для должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере 300 000 – 500 000 руб. или приостановка деятельности на срок до 60 суток.

Вторая категория – привлечение инвестиций с нарушением закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Согласно п. 1 ст. 5, для неограниченного круга лиц запрещено рекламировать инструменты, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, запрещается реклама и предложение ценных бумаг, размещение которых запрещено в России или не предусмотрено законодательством. За нарушения физлиц могут оштрафовать на 30 000 – 50 000 руб., должностных лиц – на 50 000 – 100 000 руб. Штраф для юрлиц составит от 500 000 руб. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Административное наказание предусмотрено только в том случае, если в нарушении отсутствуют признаки уголовно наказуемых деяний. Юристы, опрошенные РБК, считают, что за незаконное привлечение инвестиций от физлиц штрафы могут получить не только те, кто непосредственно привлекает деньги граждан, но и блогеры и известные личности, рекламирующие инвестиционные проекты.

Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении в феврале этого года. По словам члена комитета ГД по бюджету и налогам Никиты Чаплина, ужесточение наказания защищает инвесторов. Установление строгих наказаний для незаконного привлечения инвестиций физических лиц помогает предотвратить мошенничество и незаконные действия, совершаемые предпринимателями и компаниями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных