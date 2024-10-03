HeadHunter получил разрешение на редомициляцию дочерних компаний в РФ
В частности, речь идет о Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd. Компания сообщила, что обе «дочки» получили свидетельства о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции. Это было главным условием редомициляции в РФ. В компании отмечают, что группа приступила к регистрационным действиям. После редомициляции компаниям будет доступна выплата дивидендов в РФ.
24 сентября компания утвердила байбэк акций до 10 млрд рублей и «особые дивиденды». Согласно сообщению, компания после редомициляции намерена выплатить особые дивиденды на сумму от 32 до 35 млрд руб., или от 640 до 700 руб. на акцию. Отмечается, что ранее менеджмент «Хэдхантера» оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции на сумму до 35 млрд руб., однако тогда не сообщалась выплата на акцию.