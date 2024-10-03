HeadHunter получил разрешение на редомициляцию дочерних компаний в РФ

24 сентября компания утвердила байбэк акций до 10 млрд рублей и «особые дивиденды». Согласно сообщению, компания после редомициляции намерена выплатить особые дивиденды на сумму от 32 до 35 млрд руб., или от 640 до 700 руб. на акцию. Отмечается, что ранее менеджмент «Хэдхантера» оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции на сумму до 35 млрд руб., однако тогда не сообщалась выплата на акцию.