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HeadHunter утвердил обратный выкуп акций до 10 млрд рублей

Ведомости

МКПАО «Хэдхантер» утвердила программу обратного выкупа акций на сумму до 10 млрд руб. продолжительностью до года, а также сообщила об «особых» дивидендах, которые будут выплачены после редомициляции в Россию, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению, компания после редомициляции намерена выплатить особые дивиденды на сумму от 32 до 35 млрд руб., или от 640 до 700 руб. на акцию. Отмечается, что ранее менеджмент «Хэдхантера» оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции на сумму до 35 млрд руб., однако тогда не сообщалась выплата на акцию.

«С учетом ранее завершенного первого этапа корпоративной реструктуризации группы HeadHunter ожидается, что по итогам размещения совокупное владение эмитента в HeadHunter Group PLC составит 85,71%», – сообщил генеральный директор Дмитрий Сергиенков.

19 сентября Мосбиржа сообщила о старте торгов акциями МКПАО «Хэдхантер» 26 сентября. 16 августа Сергиенков сообщал, что группа HeadHunter может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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