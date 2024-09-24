HeadHunter утвердил обратный выкуп акций до 10 млрд рублей
Согласно сообщению, компания после редомициляции намерена выплатить особые дивиденды на сумму от 32 до 35 млрд руб., или от 640 до 700 руб. на акцию. Отмечается, что ранее менеджмент «Хэдхантера» оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции на сумму до 35 млрд руб., однако тогда не сообщалась выплата на акцию.
«С учетом ранее завершенного первого этапа корпоративной реструктуризации группы HeadHunter ожидается, что по итогам размещения совокупное владение эмитента в HeadHunter Group PLC составит 85,71%», – сообщил генеральный директор Дмитрий Сергиенков.