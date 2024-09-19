Торги акциями МКПАО «Хэдхантер» стартуют 26 сентября

16 августа генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков сообщал, что группа HeadHunter может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г. «Ключевое и ожидаемое для нас событие – возобновление дивидендных выплат – станет возможным по завершении процесса редомициляции Headhunter Group Plc в Россию, потенциально к концу текущего года», – говорил он.