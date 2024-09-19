Торги акциями МКПАО «Хэдхантер» стартуют 26 сентября
Акции МКПАО «Хэдхантер» начнут торговаться на Мосбирже с 26 сентября, сообщается на сайте торговой площадки.
«С 26 сентября 2024 г. доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг», – говорится в сообщении.
Вместе с тем с 20 по 25 сентября допустимых кодов расчетов нет. Решение было принято согласно правилам проведения торгов и в связи с получением запроса от компании.
16 августа генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков сообщал, что группа HeadHunter может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г. «Ключевое и ожидаемое для нас событие – возобновление дивидендных выплат – станет возможным по завершении процесса редомициляции Headhunter Group Plc в Россию, потенциально к концу текущего года», – говорил он.