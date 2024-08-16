HeadHunter допустила возврат к дивидендам к концу 2024 года

По его словам, это может стать возможным после того, как на Мосбирже начнут торговаться акции новой головной структуры группы – МКПАО «Хэдхантер». Предполагается, что акции появятся на бирже уже в сентябре. 14 августа в пресс-службе группы сообщили, что оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер» продлится до 9 сентября.