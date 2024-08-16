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HeadHunter допустила возврат к дивидендам к концу 2024 года

Ведомости

Группа HeadHunter может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков, пишет «Интерфакс».

«Ключевое и ожидаемое для нас событие – возобновление дивидендных выплат – станет возможным по завершении процесса редомициляции Headhunter Group Plc в Россию, потенциально к концу текущего года», – сказал он.

По его словам, это может стать возможным после того, как на Мосбирже начнут торговаться акции новой головной структуры группы – МКПАО «Хэдхантер». Предполагается, что акции появятся на бирже уже в сентябре. 14 августа в пресс-службе группы сообщили, что оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер» продлится до 9 сентября.

В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКПАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В конце мая этого года акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. 

16 августа группа опубликовала отчетность, согласно которой HeadHunter во II квартале 2024 г. нарастила выручку на 39,6% по сравнению с прошлым годом – до 9,82 млрд руб., писал «Интерфакс». Показатель выручки в России вырос на 38,9% до 8,97 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 38,4% до 5,7 млрд руб. Рентабельность скорректированного EBITDA составила 58,2%. Общее количество платящих клиентов во II квартале выросло на 6,2% до 335 600. Количество крупных клиентов достигло 14 400 (рост на 8%). 

В I квартале 2024 г. чистая прибыль сервиса выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб. За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,16 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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