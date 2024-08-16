HeadHunter допустила возврат к дивидендам к концу 2024 года
Группа HeadHunter может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков, пишет «Интерфакс».
«Ключевое и ожидаемое для нас событие – возобновление дивидендных выплат – станет возможным по завершении процесса редомициляции Headhunter Group Plc в Россию, потенциально к концу текущего года», – сказал он.
По его словам, это может стать возможным после того, как на Мосбирже начнут торговаться акции новой головной структуры группы – МКПАО «Хэдхантер». Предполагается, что акции появятся на бирже уже в сентябре. 14 августа в пресс-службе группы сообщили, что оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер» продлится до 9 сентября.
В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКПАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В конце мая этого года акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке.
16 августа группа опубликовала отчетность, согласно которой HeadHunter во II квартале 2024 г. нарастила выручку на 39,6% по сравнению с прошлым годом – до 9,82 млрд руб., писал «Интерфакс». Показатель выручки в России вырос на 38,9% до 8,97 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 38,4% до 5,7 млрд руб. Рентабельность скорректированного EBITDA составила 58,2%. Общее количество платящих клиентов во II квартале выросло на 6,2% до 335 600. Количество крупных клиентов достигло 14 400 (рост на 8%).
В I квартале 2024 г. чистая прибыль сервиса выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб. За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,16 млрд руб.