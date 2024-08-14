Оферта на обмен акций HeadHunter на бумаги МКПАО продлится до 9 сентября

Период сбора оферт для обмена акций кипрской компании на бумаги МКПАО начался с 14 августа и продлится до 9 сентября 18:00 мск. «В течение периода сбора потенциальные подписчики вправе предоставить оферты посредством их направления своим уполномоченным российским брокерам, осуществляющим в интересах и за счет потенциальных подписчиков соответствующие операции», – говорится в сообщении.