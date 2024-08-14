Оферта на обмен акций HeadHunter на бумаги МКПАО продлится до 9 сентября
Оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер» продлится до 9 сентября, говорится в сообщении компании.
Период сбора оферт для обмена акций кипрской компании на бумаги МКПАО начался с 14 августа и продлится до 9 сентября 18:00 мск. «В течение периода сбора потенциальные подписчики вправе предоставить оферты посредством их направления своим уполномоченным российским брокерам, осуществляющим в интересах и за счет потенциальных подписчиков соответствующие операции», – говорится в сообщении.
В конце мая акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.
13 августа стало известно, что совет директоров МКПАО определил цену размещения одной обыкновенной акции в рамках дополнительного выпуска бумаг на уровне 5452 руб. Цена определена для обмена акций и американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги российской компании.