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Оферта на обмен акций HeadHunter на бумаги МКПАО продлится до 9 сентября

Ведомости

Оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер» продлится до 9 сентября, говорится в сообщении компании.

Период сбора оферт для обмена акций кипрской компании на бумаги МКПАО начался с 14 августа и продлится до 9 сентября 18:00 мск. «В течение периода сбора потенциальные подписчики вправе предоставить оферты посредством их направления своим уполномоченным российским брокерам, осуществляющим в интересах и за счет потенциальных подписчиков соответствующие операции», – говорится в сообщении.

В конце мая акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.

13 августа стало известно, что совет директоров МКПАО определил цену размещения одной обыкновенной акции в рамках дополнительного выпуска бумаг на уровне 5452 руб. Цена определена для обмена акций и американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги российской компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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