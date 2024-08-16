HeadHunter во II квартале нарастил выручку на 39,6%

В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКПАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В конце мая этого года акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.