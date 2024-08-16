HeadHunter во II квартале нарастил выручку на 39,6%
Рекрутинговый сервис HeadHunter во II квартале нарастил выручку на 39,6% по сравнению с прошлым годом до 9,82 млрд руб. Это следует из финансового отчета компании за указанный период, с которым ознакомился «Интерфакс».
Показатель выручки в России вырос на 38,9%, составив 8,97 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 38,4% до 5,7 млрд руб. Рентабельность скорректированного EBITDA составила 58,2% . Годом ранее за аналогичный период она была на уровне 58,7%.
Общее количество платящих клиентов во II квартале выросло до 335 600 – на 6,2%. Количество крупных клиентов достигло 14 400, наблюдается рост на 8%. Количество клиентов из сегмента МСБ составило 293 100 – рост на 5,3%.
В I квартале 2024 г. чистая прибыль сервиса выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб. За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,16 млрд руб. При этом выручка HH в январе – марте увеличилась на 55,4% до 8,6 млрд руб.
В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКПАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В конце мая этого года акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.