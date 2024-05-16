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Чистая прибыль HeadHunter в I квартале 2024 года выросла более чем в два раза

Ведомости

Чистая прибыль рекрутингового сервиса HeadHunter (HH) в I квартале 2024 г. выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб., следует из отчетности компании.

За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,168 млрд руб.

«Рост чистой прибыли в I квартале 2024 г. обусловлен существенным ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для IТ-компаний 0% с 1 января 2024 г.», – указано в сообщении компании.

Выручка HH в январе – марте увеличилась на 55,4% до 8,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,032 млрд руб., а рентабельность скорректированного показателя EBITDA увеличилась с 54,9 до 58,3%.

Отмечается, что количество клиентов сервиса из сегмента малого и среднего бизнеса достигло 278 000 по итогам января – марта.

В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В январе этого года МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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