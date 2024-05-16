Чистая прибыль HeadHunter в I квартале 2024 года выросла более чем в два раза
Чистая прибыль рекрутингового сервиса HeadHunter (HH) в I квартале 2024 г. выросла на 122,6% в годовом выражении и составила 4,9 млрд руб., следует из отчетности компании.
За первые три месяца 2023 г. чистая прибыль компании составляла 2,168 млрд руб.
«Рост чистой прибыли в I квартале 2024 г. обусловлен существенным ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для IТ-компаний 0% с 1 января 2024 г.», – указано в сообщении компании.
Выручка HH в январе – марте увеличилась на 55,4% до 8,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,032 млрд руб., а рентабельность скорректированного показателя EBITDA увеличилась с 54,9 до 58,3%.
Отмечается, что количество клиентов сервиса из сегмента малого и среднего бизнеса достигло 278 000 по итогам января – марта.
В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В январе этого года МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1.