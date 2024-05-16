Чистая прибыль HeadHunter в I квартале 2024 года выросла более чем в два раза

«Рост чистой прибыли в I квартале 2024 г. обусловлен существенным ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для IТ-компаний 0% с 1 января 2024 г.», – указано в сообщении компании.