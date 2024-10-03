Мосбиржа с 8 октября запустит новые фьючерсы на металлы

Площадка отмечает рост интереса участников рынка к сегменту товарных инструментов. Объем торгов товарными контрактами по итогам девяти месяцев 2024 г. превысил 24 трлн руб. (рост в два раза относительно аналогичного периода 2023 г.). В начале сентября управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева рассказала «Ведомостям», что до конца года биржа планирует запустить премиальные опционы на товарные инструменты, базисными активами которых выступают фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро.