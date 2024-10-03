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Мосбиржа с 8 октября запустит новые фьючерсы на металлы

Ведомости

С 8 октября Мосбиржа запустит на срочном рынке торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Об этом сообщается на сайте площадки.

«Товарные фьючерсы на цветные и промышленные металлы с текущими параметрами будут торговаться до истечения их срока обращения. Новые серии контрактов добавляться не будут», – говорится в сообщении.

Срок обращения обновленных контрактов составит один квартал. Будут доступны два срока их исполнения.

Кроме того, размер лота новых контрактов будет уменьшен в 10 раз по сравнению с текущими. Стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции сократится пропорционально. Шаг цены фьючерсов на медь вырастет в два раза – до 1 руб.

Мосбиржа отмечает, что обновленные параметры повысят доступность фьючерсов на цветные и промышленные металлы для широкого круга инвесторов, включая физлиц, а также позволит им участвовать «в движении цен популярных на мировых рынках активов».

Сейчас инвесторы могут на Мосбирже могут заключать сделки с фьючерсами (150 видов контрактов) и опционами (90 видов), базисными активами которых являются акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, процентные ставки, нефть, газ и др.

Площадка отмечает рост интереса участников рынка к сегменту товарных инструментов. Объем торгов товарными контрактами по итогам девяти месяцев 2024 г. превысил 24 трлн руб. (рост в два раза относительно аналогичного периода 2023 г.). В начале сентября управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева рассказала «Ведомостям», что до конца года биржа планирует запустить премиальные опционы на товарные инструменты, базисными активами которых выступают фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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