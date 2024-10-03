Мосбиржа с 8 октября запустит новые фьючерсы на металлы
С 8 октября Мосбиржа запустит на срочном рынке торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Об этом сообщается на сайте площадки.
«Товарные фьючерсы на цветные и промышленные металлы с текущими параметрами будут торговаться до истечения их срока обращения. Новые серии контрактов добавляться не будут», – говорится в сообщении.
Срок обращения обновленных контрактов составит один квартал. Будут доступны два срока их исполнения.
Кроме того, размер лота новых контрактов будет уменьшен в 10 раз по сравнению с текущими. Стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции сократится пропорционально. Шаг цены фьючерсов на медь вырастет в два раза – до 1 руб.
Мосбиржа отмечает, что обновленные параметры повысят доступность фьючерсов на цветные и промышленные металлы для широкого круга инвесторов, включая физлиц, а также позволит им участвовать «в движении цен популярных на мировых рынках активов».
Сейчас инвесторы могут на Мосбирже могут заключать сделки с фьючерсами (150 видов контрактов) и опционами (90 видов), базисными активами которых являются акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, процентные ставки, нефть, газ и др.
Площадка отмечает рост интереса участников рынка к сегменту товарных инструментов. Объем торгов товарными контрактами по итогам девяти месяцев 2024 г. превысил 24 трлн руб. (рост в два раза относительно аналогичного периода 2023 г.). В начале сентября управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева рассказала «Ведомостям», что до конца года биржа планирует запустить премиальные опционы на товарные инструменты, базисными активами которых выступают фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро.