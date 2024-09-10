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Мосбиржа запустит премиальные опционы на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро

Эти инструменты будут востребованы у опытных инвесторов и отраслевых игроков, считают эксперты
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

До конца года Московская биржа планирует запустить премиальные опционы на товарные инструменты, базисными активами которых являются фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро. Об этом «Ведомостям» рассказала управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

При покупке премиального опциона пут (с правом покупателя продать актив по заранее оговоренной цене) или колл (с правом покупателя купить актив) покупатель вносит единоразовую плату за премию, что делает их более доступными для инвесторов, объяснила Патрикеева. В настоящее время на рынке уже доступны маржируемые опционы (которые используют вместо премии вариационную маржу) на эти товарные группы, добавила она. Но премиальные опционы отличаются простотой структуры и единоразовой платой, поэтому также известны как «ванильные» опционы. Это позволяет трейдерам легче оценивать риски и управлять своими позициями, широко распространенными на международных рынках, сказала эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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