Мосбиржа запустит премиальные опционы на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро

При покупке премиального опциона пут (с правом покупателя продать актив по заранее оговоренной цене) или колл (с правом покупателя купить актив) покупатель вносит единоразовую плату за премию, что делает их более доступными для инвесторов, объяснила Патрикеева. В настоящее время на рынке уже доступны маржируемые опционы (которые используют вместо премии вариационную маржу) на эти товарные группы, добавила она. Но премиальные опционы отличаются простотой структуры и единоразовой платой, поэтому также известны как «ванильные» опционы. Это позволяет трейдерам легче оценивать риски и управлять своими позициями, широко распространенными на международных рынках, сказала эксперт.