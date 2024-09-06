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Мосбиржа рассчитывает довести долю бондов в корпоративном долге до 50%

Такая задача потребует значительной господдержки и послаблений со стороны ЦБ, считают эксперты
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа рассчитывает, что к 2030 г. доля облигаций в общем объеме долга российских компаний увеличится почти вдвое до 50% по сравнению с 28% в 2023 г. Об этом заявила журналистам директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова. Это означает, что объем корпоративных бондов в обращении может достигнуть 75 трлн руб., следует из подготовленной биржей презентации. Общий размер долга в 150 трлн руб. к концу десятилетия биржа спрогнозировала, исходя из среднегодового темпа роста кредитного портфеля отечественных компаний в 2019–2023 гг.

Начиная с 2021 г. на биржу ежегодно приходит по 50 новых эмитентов, но доля бондов в корпоративном долге не выходила за рамки 28–30% на протяжении последних пяти лет – бизнес по-прежнему занимает основную часть денег у банков, указано в презентации. По итогам июля 2024 г. на Мосбирже было более 400 эмитентов облигаций, а общий объем бондов в обращении – 27 трлн руб. При этом потенциал экономики по увеличению рынка очень значителен: в стране 55 000 компаний с выручкой от 1 млрд руб., т. е. достаточно больших для выхода на биржу с облигациями, отметила Логинова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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