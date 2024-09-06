Мосбиржа рассчитывает довести долю бондов в корпоративном долге до 50%Такая задача потребует значительной господдержки и послаблений со стороны ЦБ, считают эксперты
Московская биржа рассчитывает, что к 2030 г. доля облигаций в общем объеме долга российских компаний увеличится почти вдвое до 50% по сравнению с 28% в 2023 г. Об этом заявила журналистам директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова. Это означает, что объем корпоративных бондов в обращении может достигнуть 75 трлн руб., следует из подготовленной биржей презентации. Общий размер долга в 150 трлн руб. к концу десятилетия биржа спрогнозировала, исходя из среднегодового темпа роста кредитного портфеля отечественных компаний в 2019–2023 гг.
Начиная с 2021 г. на биржу ежегодно приходит по 50 новых эмитентов, но доля бондов в корпоративном долге не выходила за рамки 28–30% на протяжении последних пяти лет – бизнес по-прежнему занимает основную часть денег у банков, указано в презентации. По итогам июля 2024 г. на Мосбирже было более 400 эмитентов облигаций, а общий объем бондов в обращении – 27 трлн руб. При этом потенциал экономики по увеличению рынка очень значителен: в стране 55 000 компаний с выручкой от 1 млрд руб., т. е. достаточно больших для выхода на биржу с облигациями, отметила Логинова.