Мосбиржа рассчитывает довести долю бондов в корпоративном долге до 50%

Начиная с 2021 г. на биржу ежегодно приходит по 50 новых эмитентов, но доля бондов в корпоративном долге не выходила за рамки 28–30% на протяжении последних пяти лет – бизнес по-прежнему занимает основную часть денег у банков, указано в презентации. По итогам июля 2024 г. на Мосбирже было более 400 эмитентов облигаций, а общий объем бондов в обращении – 27 трлн руб. При этом потенциал экономики по увеличению рынка очень значителен: в стране 55 000 компаний с выручкой от 1 млрд руб., т. е. достаточно больших для выхода на биржу с облигациями, отметила Логинова.