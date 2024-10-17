Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

«Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 рублей

Ведомости

ПАО «Озон фармацевтика» объявило об успешном проведении первичного публичного размещения (IPO) – акции размещены по 35 руб. за бумагу. Это следует из информации на сайте компании.

Цена размещения составила 35 руб. за акцию. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 17 октября около 16:00 мск под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.

Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб. Сообщается, что группа в рамках IPO привлекла «широкий круг» институциональных инвесторов, а также более 40 000 частных инвесторов в акционерный капитал. 

«Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию стратегии роста – расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. Размещение станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской бирже», – говорится в сообщении.

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлился до 16 октября. Размещение прошло в формате cash-in. Компания планировала привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Аналитики при этом предположили, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.

За первое полугодие 2024 г. выручка ПАО «Озон фармацевтика» увеличилась год к году на 62,7% до 12,6 млрд руб. Чистая прибыль за этот период выросла в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных