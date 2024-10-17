«Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 рублей

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлился до 16 октября. Размещение прошло в формате cash-in. Компания планировала привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Аналитики при этом предположили, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.