«Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 рублей
ПАО «Озон фармацевтика» объявило об успешном проведении первичного публичного размещения (IPO) – акции размещены по 35 руб. за бумагу. Это следует из информации на сайте компании.
Цена размещения составила 35 руб. за акцию. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 17 октября около 16:00 мск под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб. Сообщается, что группа в рамках IPO привлекла «широкий круг» институциональных инвесторов, а также более 40 000 частных инвесторов в акционерный капитал.
«Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию стратегии роста – расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. Размещение станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской бирже», – говорится в сообщении.
Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлился до 16 октября. Размещение прошло в формате cash-in. Компания планировала привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Аналитики при этом предположили, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.
За первое полугодие 2024 г. выручка ПАО «Озон фармацевтика» увеличилась год к году на 62,7% до 12,6 млрд руб. Чистая прибыль за этот период выросла в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.