Группа «ВИС» подтвердила планы выхода на IPO в 2025 году
Группа «ВИС» сохраняет планы по выходу на первичное публичное размещение (IPO) в 2025 г. Об этом рассказал «Интерфаксу» председатель совета директоров группы Сергей Ромашов.
По его словам, подготовка к выходу на биржу уже завершена. Группа рассматривает следующий год для выхода на IPO.
«К сожалению, ситуация на рынке неоднозначная. С такими ставками инвесторам проще положить деньги на депозит и безрисково жить. Но если ставка пойдет вниз, а мы надеемся, что это будет по весне, то в осеннее окно мы планируем войти», – уточнил Ромашов.
Группа «ВИС» ведет операционную деятельность с 2000 г., работает в основном по механизму государственно-частного партнерства. Компания построила около сотни крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. «ВИС» реализует инфраструктурные проекты в Московской и Новосибирской областях, Хабаровском крае, Якутии, Югре и на Ямале.
В 2023 г. группа получила 2,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Выручка увеличилась в 1,6 раза до 42,9 млрд руб., себестоимость – в 1,7 раза, составив 34 млрд руб.