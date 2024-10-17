Группа «ВИС» подтвердила планы выхода на IPO в 2025 году

«К сожалению, ситуация на рынке неоднозначная. С такими ставками инвесторам проще положить деньги на депозит и безрисково жить. Но если ставка пойдет вниз, а мы надеемся, что это будет по весне, то в осеннее окно мы планируем войти», – уточнил Ромашов.