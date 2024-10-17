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Группа «ВИС» подтвердила планы выхода на IPO в 2025 году

Ведомости

Группа «ВИС» сохраняет планы по выходу на первичное публичное размещение (IPO) в 2025 г. Об этом рассказал «Интерфаксу» председатель совета директоров группы Сергей Ромашов.

По его словам, подготовка к выходу на биржу уже завершена. Группа рассматривает следующий год для выхода на IPO.

«К сожалению, ситуация на рынке неоднозначная. С такими ставками инвесторам проще положить деньги на депозит и безрисково жить. Но если ставка пойдет вниз, а мы надеемся, что это будет по весне, то в осеннее окно мы планируем войти», – уточнил Ромашов.

Группа «ВИС» ведет операционную деятельность с 2000 г., работает в основном по механизму государственно-частного партнерства. Компания построила около сотни крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. «ВИС» реализует инфраструктурные проекты в Московской и Новосибирской областях, Хабаровском крае, Якутии, Югре и на Ямале.

В 2023 г. группа получила 2,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Выручка увеличилась в 1,6 раза до 42,9 млрд руб., себестоимость – в 1,7 раза, составив 34 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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