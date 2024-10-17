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Цены на золото обновили исторический максимум и превысили $2700 за унцию

Ведомости

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум, драгметалл торгуется выше $2700 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 18:00 мск стоимость фьючерса с поставкой в декабре составляет $2709,7 за унцию. До этого цена на драгметалл доходила до $2711, рост начал замедляться около 17:45 мск.

Утром цена на драгметалл достигала отметки $2696,5 (по состоянию на 11:08 мск). За последнюю неделю золото подорожало почти на 2%, а с начала года – на 30%, пишет «Интерфакс». ТАСС отмечает, что в последний раз стоимость фьючерса на золото была около $2708 26 сентября этого года.

Во второй половине 2024 г. средние цены золота могут держаться на уровне выше $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться вплоть до $3000, прогнозировали в апреле аналитики Citigroup. Средняя стоимость драгметалла по итогам 2024 г., по их оценкам, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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