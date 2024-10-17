Цены на золото обновили исторический максимум и превысили $2700 за унцию

Утром цена на драгметалл достигала отметки $2696,5 (по состоянию на 11:08 мск). За последнюю неделю золото подорожало почти на 2%, а с начала года – на 30%, пишет «Интерфакс». ТАСС отмечает, что в последний раз стоимость фьючерса на золото была около $2708 26 сентября этого года.