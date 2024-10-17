Цены на золото обновили исторический максимум и превысили $2700 за унцию
Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум, драгметалл торгуется выше $2700 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 18:00 мск стоимость фьючерса с поставкой в декабре составляет $2709,7 за унцию. До этого цена на драгметалл доходила до $2711, рост начал замедляться около 17:45 мск.
Во второй половине 2024 г. средние цены золота могут держаться на уровне выше $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться вплоть до $3000, прогнозировали в апреле аналитики Citigroup. Средняя стоимость драгметалла по итогам 2024 г., по их оценкам, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.