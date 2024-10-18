Чистая прибыль «Транснефти» за девять месяцев сократилась до 97 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «Транснефть» за девять месяцев составила 97 млрд руб., что на 49,11% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (190,6 млрд). Об этом сообщается в финансовом отчете компании по РСБУ.
По данным компании, снижение показателя прежде всего связано с изменением на 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе «Транснефти» акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за девять месяцев текущего года в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.
«Без учета указанного фактора и налогового эффекта от переоценки чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2024 г. составила 122,5 млрд руб., увеличившись на 13 млрд руб. (+11,9%) по сравнению с показателем за девять месяцев 2023 г.», – добавили в компании.
С января по сентябрь выручка «Транснефти» по РСБУ составила 943,2 млрд руб., что на 6,7% больше год к году. Рост обусловлен увеличением выручки от услуг по транспортировке нефти на 28,7 млрд руб. (+4,7% в годовом исчислении) и выручки от реализации товарной нефти на экспорт на 25,4 млрд руб. (+13%).
Доходы от продаж выросли до 75,1 млрд руб. – на 0,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В компании уточнили, что переоценка акций ПАО «НМТП» не включается в отчетность по МСФО и не влияет на расчет дивидендов «Транснефти».