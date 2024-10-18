Чистая прибыль «Транснефти» за девять месяцев сократилась до 97 млрд рублей

С января по сентябрь выручка «Транснефти» по РСБУ составила 943,2 млрд руб., что на 6,7% больше год к году. Рост обусловлен увеличением выручки от услуг по транспортировке нефти на 28,7 млрд руб. (+4,7% в годовом исчислении) и выручки от реализации товарной нефти на экспорт на 25,4 млрд руб. (+13%).