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Чистая прибыль «Транснефти» за девять месяцев сократилась до 97 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Транснефть» за девять месяцев составила 97 млрд руб., что на 49,11% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (190,6 млрд). Об этом сообщается в финансовом отчете компании по РСБУ.

По данным компании, снижение показателя прежде всего связано с изменением на 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе «Транснефти» акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за девять месяцев текущего года в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.

«Без учета указанного фактора и налогового эффекта от переоценки чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2024 г. составила 122,5 млрд руб., увеличившись на 13 млрд руб. (+11,9%) по сравнению с показателем за девять месяцев 2023 г.», – добавили в компании.

С января по сентябрь выручка «Транснефти» по РСБУ составила 943,2 млрд руб., что на 6,7% больше год к году. Рост обусловлен увеличением выручки от услуг по транспортировке нефти на 28,7 млрд руб. (+4,7% в годовом исчислении) и выручки от реализации товарной нефти на экспорт на 25,4 млрд руб. (+13%).

Доходы от продаж выросли до 75,1 млрд руб. – на 0,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

В компании уточнили, что переоценка акций ПАО «НМТП» не включается в отчетность по МСФО и не влияет на расчет дивидендов «Транснефти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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