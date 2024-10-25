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Мосбиржа 29 октября добавит 10 бумаг в список для внебиржевых сделок

Ведомости

Мосбиржа разместит 10 ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга. Инвесторы получат возможность участия в сделках размещения акций эмитентов на стадии pre-IPO, говорится в сообщении площадки.

Будут добавлены акции: «Кузбассэнергосбыта», ПАО «ВМТП» (Владивостокский морской торговый порт), АО «АК "Железные дороги Якутии"», АО «Соликамскбумпром», АО «Энерогосбыт плюс», АО «УК "Кузбассразрезуголь"», ПАО «Центрэнергохолдинг», АО «Новая энергия», ПАО «Гайский ГОК» и ПАО «Приморское морское пароходство» (ПМП). Общее количество акций без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 135. Внебиржевые сделки с компаниями из списка заключаются на платформе MOEX START, где российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке.

Pre-IPO – это механизм, который позволяет развивающейся компании привлечь на внебиржевом рынке средства от инвесторов, не увеличивая долг. Для инвесторов pre-IPO – возможность инвестировать в бизнес с перспективами роста до того, как он стал публичным.

2 октября управляющий директор УК «Финам менеджмент» Владимир Лошкарев рассказал «Ведомостям», что брокер «Финам» даст российским инвесторам доступ к pre-IPO SpaceX. По утверждению Лошкарева, ни у кого в России не осталось прямого моста к американским биржам, в том числе к pre-IPO и IPO на зарубежных площадках. Он напоминает, что в «Финаме» предлагали собственный механизм по операциям с иностранными инструментами еще до старта торгов американскими акциями на «СПб бирже».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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