Мосбиржа 29 октября добавит 10 бумаг в список для внебиржевых сделок
Будут добавлены акции: «Кузбассэнергосбыта», ПАО «ВМТП» (Владивостокский морской торговый порт), АО «АК "Железные дороги Якутии"», АО «Соликамскбумпром», АО «Энерогосбыт плюс», АО «УК "Кузбассразрезуголь"», ПАО «Центрэнергохолдинг», АО «Новая энергия», ПАО «Гайский ГОК» и ПАО «Приморское морское пароходство» (ПМП). Общее количество акций без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 135. Внебиржевые сделки с компаниями из списка заключаются на платформе MOEX START, где российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке.
Pre-IPO – это механизм, который позволяет развивающейся компании привлечь на внебиржевом рынке средства от инвесторов, не увеличивая долг. Для инвесторов pre-IPO – возможность инвестировать в бизнес с перспективами роста до того, как он стал публичным.
2 октября управляющий директор УК «Финам менеджмент» Владимир Лошкарев рассказал «Ведомостям», что брокер «Финам» даст российским инвесторам доступ к pre-IPO SpaceX. По утверждению Лошкарева, ни у кого в России не осталось прямого моста к американским биржам, в том числе к pre-IPO и IPO на зарубежных площадках. Он напоминает, что в «Финаме» предлагали собственный механизм по операциям с иностранными инструментами еще до старта торгов американскими акциями на «СПб бирже».