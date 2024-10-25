Мосбиржа 29 октября добавит 10 бумаг в список для внебиржевых сделок

2 октября управляющий директор УК «Финам менеджмент» Владимир Лошкарев рассказал «Ведомостям», что брокер «Финам» даст российским инвесторам доступ к pre-IPO SpaceX. По утверждению Лошкарева, ни у кого в России не осталось прямого моста к американским биржам, в том числе к pre-IPO и IPO на зарубежных площадках. Он напоминает, что в «Финаме» предлагали собственный механизм по операциям с иностранными инструментами еще до старта торгов американскими акциями на «СПб бирже».