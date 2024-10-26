Ozon планирует устранить нарушение в корпоративном управлении до конца года

Представитель Ozon пояснял «Ведомостям», что это формальное нарушение, которое не повлияет на котировальную позицию бумаг. По его словам, Ozon уже утверждает новых независимых директоров и после завершения процедуры объявит их имена. В августе произошли изменения в составе совета директоров, что привело к выходу нескольких независимых членов.