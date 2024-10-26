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Ozon планирует устранить нарушение в корпоративном управлении до конца года

Ведомости

Ozon планирует до конца года устранить нарушение в корпоративном управлении, выявленное Мосбиржей, рассказала «РБК Инвестиции» в кулуарах конференции Smart lab директор по связям с инвесторами компании Мария Бераснева.

По ее словам, Мосбиржа установила для Ozon комфортные сроки для устранения нарушения – он «больше, чем до конца года». Бераснева сообщила, что решение ситуации должно быть реализовано ранее установленного срока.

20 августа Мосбиржа сообщила, что выявила несоответствие в корпоративном управлении Ozon, связанное с отсутствием независимых директоров в совете директоров и комитетах. Таким образом бумаги компании перестали соответствовать требованиям первого уровня листинга.

Представитель Ozon пояснял «Ведомостям», что это формальное нарушение, которое не повлияет на котировальную позицию бумаг. По его словам, Ozon уже утверждает новых независимых директоров и после завершения процедуры объявит их имена. В августе произошли изменения в составе совета директоров, что привело к выходу нескольких независимых членов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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