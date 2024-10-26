Ozon планирует устранить нарушение в корпоративном управлении до конца года
Ozon планирует до конца года устранить нарушение в корпоративном управлении, выявленное Мосбиржей, рассказала «РБК Инвестиции» в кулуарах конференции Smart lab директор по связям с инвесторами компании Мария Бераснева.
По ее словам, Мосбиржа установила для Ozon комфортные сроки для устранения нарушения – он «больше, чем до конца года». Бераснева сообщила, что решение ситуации должно быть реализовано ранее установленного срока.
20 августа Мосбиржа сообщила, что выявила несоответствие в корпоративном управлении Ozon, связанное с отсутствием независимых директоров в совете директоров и комитетах. Таким образом бумаги компании перестали соответствовать требованиям первого уровня листинга.
Представитель Ozon пояснял «Ведомостям», что это формальное нарушение, которое не повлияет на котировальную позицию бумаг. По его словам, Ozon уже утверждает новых независимых директоров и после завершения процедуры объявит их имена. В августе произошли изменения в составе совета директоров, что привело к выходу нескольких независимых членов.