«Интерскол» планирует провести pre-IPO на Мосбирже

Представитель «Интерскол групп» указал, что в рамках pre-IPO планируется собрать от 1,5 млрд руб. до 2 млрд руб. Более точные данные о количестве выпущенных акций, цене и свободном обращении представят после завершения переговоров с партнерами. В настоящий момент оценка компании составляет 7,5–8 млрд руб. По итогам прошлого года «Интерскол» реализовал свыше 1,3 млн единиц продукции и заработал более 5 млрд руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2021 по 2023 г. составил 21,7%. Сейчас компания ведет переговоры с несколькими платформами.