«Интерскол» планирует провести pre-IPO на Мосбирже
Представитель «Интерскол групп» указал, что в рамках pre-IPO планируется собрать от 1,5 млрд руб. до 2 млрд руб. Более точные данные о количестве выпущенных акций, цене и свободном обращении представят после завершения переговоров с партнерами. В настоящий момент оценка компании составляет 7,5–8 млрд руб. По итогам прошлого года «Интерскол» реализовал свыше 1,3 млн единиц продукции и заработал более 5 млрд руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2021 по 2023 г. составил 21,7%. Сейчас компания ведет переговоры с несколькими платформами.
Источник издания уточнил, что акции планируется разместить на платформе MOEX Start, где российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке, но окончательного решения пока не принято. «Интерскол» официально не раскрывает сроки размещения. Собеседник «РБК инвестиций» допустил, что pre-IPO может состояться в декабре этого года или январе 2025 г.
Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу. В отличие от IPO предразмещение не предполагает публичности акционерного общества. К выходу на платформу MOEX Start допускаются компании возрастом от одного года и годовой выручкой от 50 млн руб. Кроме того, эмитент должен иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения.