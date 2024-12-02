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«Интерскол» планирует провести pre-IPO на Мосбирже

Ведомости

Российский производитель и продавец электроинструментов «Интерскол» собирается провести pre-IPO. Об этом сообщают «РБК инвестиции» со ссылкой на директора по сделкам на рынке акционерного капитала БКС Андрей Ванин, пресс-службу «Интерскол групп» и источник на финансовом рынке.

Представитель «Интерскол групп» указал, что в рамках pre-IPO планируется собрать от 1,5 млрд руб. до 2 млрд руб. Более точные данные о количестве выпущенных акций, цене и свободном обращении представят после завершения переговоров с партнерами. В настоящий момент оценка компании составляет 7,5–8 млрд руб. По итогам прошлого года «Интерскол» реализовал свыше 1,3 млн единиц продукции и заработал более 5 млрд руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2021 по 2023 г. составил 21,7%. Сейчас компания ведет переговоры с несколькими платформами.

Источник издания уточнил, что акции планируется разместить на платформе MOEX Start, где российские непубличные компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке, но окончательного решения пока не принято. «Интерскол» официально не раскрывает сроки размещения. Собеседник «РБК инвестиций» допустил, что pre-IPO может состояться в декабре этого года или январе 2025 г.

Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу. В отличие от IPO предразмещение не предполагает публичности акционерного общества. К выходу на платформу MOEX Start допускаются компании возрастом от одного года и годовой выручкой от 50 млн руб. Кроме того, эмитент должен иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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