Зачем компаниям проводить pre-IPO

В мире доходность инвесторов с момента их участия в pre-IPO до выхода из капитала компании по истечении срока, запрещающего продажу бумаг (часто это шесть месяцев), составляла 91%, в то время как их участие непосредственно в IPO обеспечивало около 15% доходности, делится статистикой эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто. Например, на этапе pre-IPO акции IT-компании Snowflake стоили $15–30, перед первичным размещением в 2020 г. аналитики оценивали их в $70–80. Компания разместила акции по $120, а в первый же день торгов их стоимость выросла до $253,93. Другой случай – pre-IPO криптобиржи Coinbase, в ходе которого ее акции можно было купить за $40-50. В первый же день торгов на Nasdaq в 2021 г. стоимость бумаг взлетела до $328,28 за штуку.