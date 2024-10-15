РБК: холдинг Ultimate Education намерен привлечь 600 млн рублей на pre-IPO
Размещение проходит на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.», агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции». Прием заявок начинается 15 октября.
8 октября «Коммерсантъ» со ссылкой генерального директора компании Павла Мосейкина писал, что Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года. Мосейкин заявлял, что Ultimate Education рассчитывает стать «одним из первых в edtech [онлайн-образование], кто пройдет этот путь».
Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак отмечал, что Ultimate Education «на фоне финансовых результатов и инвестиционных перспектив можно оценить в 2–2,5 млрд руб.».