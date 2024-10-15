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РБК: холдинг Ultimate Education намерен привлечь 600 млн рублей на pre-IPO

Ведомости

Образовательный холдинг Ultimate Education (объединяет edtech-проекты XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и др.) хочет привлечь на pre-IPO 600 млн руб., пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на источник на фондовом рынке.

Размещение проходит на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.», агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции». Прием заявок начинается 15 октября.

8 октября «Коммерсантъ» со ссылкой генерального директора компании Павла Мосейкина писал, что Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года. Мосейкин заявлял, что Ultimate Education рассчитывает стать «одним из первых в edtech [онлайн-образование], кто пройдет этот путь».

Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак отмечал, что Ultimate Education «на фоне финансовых результатов и инвестиционных перспектив можно оценить в 2–2,5 млрд руб.».

«Ведомости» в ноябре 2023 г. писали, что Skyeng планирует IPO на Мосбирже в 2024 г. Один из источников говорил, что компания собирается провести IPO в первом полугодии 2024 г., но на тот момент андеррайтера не выбрала. Это могло бы стать первым размещением edtech-компании на бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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