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Холдинг Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие три года

Ведомости

Образовательный холдинг Ultimate Education (объединяет edtech-проекты XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и др.) планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой генерального директора компании Павла Мосейкина.

Ultimate Education намерена привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации. По словам Мосейкина, для этих целей холдинг уже получил кредитный рейтинг. Гендиректор компании сообщил, что Ultimate Education рассчитывает стать «одним из первых в edtech [онлайн-образование], кто пройдет этот путь».

Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак отмечает, что Ultimate Education «на фоне финансовых результатов и инвестиционных перспектив можно оценить в 2–2,5 млрд руб.». Гендиректор агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова отметила, что о планах выхода на IPO уже объявляли компании Skillbox, Skyeng, а также образовательная корпорация «Синергия».

«Ведомости» в ноябре 2023 г. писали, что Skyeng планирует IPO на Мосбирже в 2024 г. Один из источников говорил, что компания собирается провести IPO в первом полугодии 2024 г., но на тот момент андеррайтера не выбрала. По словам другого собеседника «Ведомостей», Skyeng в ходе размещения готовится привлечь от 3 до 5 млрд руб. Это могло бы стать первым размещением edtech-компании на бирже.

В марте 2024 г. РБК писала, что Skillbox вновь задумался об IPO. Представитель Skillbox сообщил РБК, что компания «не исключают возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском edtech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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