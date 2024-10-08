Холдинг Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие три года

«Ведомости» в ноябре 2023 г. писали, что Skyeng планирует IPO на Мосбирже в 2024 г. Один из источников говорил, что компания собирается провести IPO в первом полугодии 2024 г., но на тот момент андеррайтера не выбрала. По словам другого собеседника «Ведомостей», Skyeng в ходе размещения готовится привлечь от 3 до 5 млрд руб. Это могло бы стать первым размещением edtech-компании на бирже.