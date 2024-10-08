Холдинг Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие три года
Образовательный холдинг Ultimate Education (объединяет edtech-проекты XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и др.) планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой генерального директора компании Павла Мосейкина.
Ultimate Education намерена привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации. По словам Мосейкина, для этих целей холдинг уже получил кредитный рейтинг. Гендиректор компании сообщил, что Ultimate Education рассчитывает стать «одним из первых в edtech [онлайн-образование], кто пройдет этот путь».
Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак отмечает, что Ultimate Education «на фоне финансовых результатов и инвестиционных перспектив можно оценить в 2–2,5 млрд руб.». Гендиректор агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова отметила, что о планах выхода на IPO уже объявляли компании Skillbox, Skyeng, а также образовательная корпорация «Синергия».
«Ведомости» в ноябре 2023 г. писали, что Skyeng планирует IPO на Мосбирже в 2024 г. Один из источников говорил, что компания собирается провести IPO в первом полугодии 2024 г., но на тот момент андеррайтера не выбрала. По словам другого собеседника «Ведомостей», Skyeng в ходе размещения готовится привлечь от 3 до 5 млрд руб. Это могло бы стать первым размещением edtech-компании на бирже.