Ювелирная компания Sokolov готовится к IPO в III квартале 2025 года
По словам Полякова, в Sokolov технически готовы к IPO, но ориентируются на готовность рынка.
«Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, это будет следующий год, скорее всего, III квартал», – сказал Поляков.
Гендиректор отметил, что компания рассматривала возможность частичного размещения в рамках pre-IPO, но увидела «суеты больше, чем пользы». Приемлемым для себя объемом компания считает привлечение 15 млрд руб. Существенной потребности в привлечении финансирования, по словам Полякова, у Sokolov нет.
В декабре 2023 г. Поляков говорил, что Sokolov планирует завершить подготовку к IPO к концу 2024 г. Комфортными тогда он назвал условия, когда на рынке будет соответствующая планам компании ликвидность и будут успешные кейсы в сфере ритейла.
О планах Sokolov провести размещение в 2023 г. сообщал управляющий партнер компании Артем Соколов в 2021 г. Тогда компания рассматривала проведение IPO в Москве и США. Для этого компании было необходимо привлечь около $500 млн, отмечал Соколов.
Число магазинов ювелирного холдинга за 2023 г. выросло с 416 до 650, из которых 170 были открыты по франшизе. В 2024 г. планировалось открыть еще 300 торговых точек, в том числе порядка 200 – в формате «островов» и около 90 планируется по программе франчайзинга. Объемы производства Sokolov в 2023 г. выросли с 30 до 42 т, а продажи – на 60% до 50 млрд руб.