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Ювелирная компания Sokolov готовится к IPO в III квартале 2025 года

Ведомости

Ювелирная компания Sokolov может провести первичное публичное размещение (IPO) в III квартале 2025 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Николая Полякова.

По словам Полякова, в Sokolov технически готовы к IPO, но ориентируются на готовность рынка.

«Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, это будет следующий год, скорее всего, III квартал», – сказал Поляков.

Гендиректор отметил, что компания рассматривала возможность частичного размещения в рамках pre-IPO, но увидела «суеты больше, чем пользы». Приемлемым для себя объемом компания считает привлечение 15 млрд руб. Существенной потребности в привлечении финансирования, по словам Полякова, у Sokolov нет.

В декабре 2023 г. Поляков говорил, что Sokolov планирует завершить подготовку к IPO к концу 2024 г. Комфортными тогда он назвал условия, когда на рынке будет соответствующая планам компании ликвидность и будут успешные кейсы в сфере ритейла.

О планах Sokolov провести размещение в 2023 г. сообщал управляющий партнер компании Артем Соколов в 2021 г. Тогда компания рассматривала проведение IPO в Москве и США. Для этого компании было необходимо привлечь около $500 млн, отмечал Соколов.

Число магазинов ювелирного холдинга за 2023 г. выросло с 416 до 650, из которых 170 были открыты по франшизе. В 2024 г. планировалось открыть еще 300 торговых точек, в том числе порядка 200 – в формате «островов» и около 90 планируется по программе франчайзинга. Объемы производства Sokolov в 2023 г. выросли с 30 до 42 т, а продажи – на 60% до 50 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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