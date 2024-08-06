Ювелирная компания Sokolov готовится к IPO в III квартале 2025 года

Число магазинов ювелирного холдинга за 2023 г. выросло с 416 до 650, из которых 170 были открыты по франшизе. В 2024 г. планировалось открыть еще 300 торговых точек, в том числе порядка 200 – в формате «островов» и около 90 планируется по программе франчайзинга. Объемы производства Sokolov в 2023 г. выросли с 30 до 42 т, а продажи – на 60% до 50 млрд руб.