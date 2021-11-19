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Бизнес

Ювелирная сеть Sokolov запланировала IPO в России и США в 2023 году

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Российская ювелирная сеть Sokolov планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023 г., сообщил агентству Reuters управляющий партнер компании Артем Соколов. 

Компания планирует листинг в Москве и США. Чтобы получить достаточное количество акций в свободном обращении и ликвидность, Sokolov нужно привлечь около $500 млн, отметил Соколов. 

«Весной 2022 г. мы хотим сделать pre-road show за год, уже идет активный процесс, а выход на биржу планируем в 2023 г. в США и Москве. В США обе биржи рассматриваем — и Nyse, и NASDAQ», — сказал он. 

Соколов отказался назвать предполагаемую оценку компании, лишь отметив, что собственники готовы к разводнению своих долей, но планируют сохранить контрольный пакет.

По данным агентства, выручка Sokolov за 9 месяцев 2021 г. составила порядка 20 млрд руб., по итогам года ожидается на уровне 30 млрд руб. по сравнению с 14 млрд руб. в прошлом году. Эту информацию компания не раскрывает.

По данным Росстата, розничные продажи ювелирных изделий в России по итогам прошлого года практически не изменились с 2019 г. и составили 241,2 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных