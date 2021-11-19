Ювелирная сеть Sokolov запланировала IPO в России и США в 2023 году
Российская ювелирная сеть Sokolov планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023 г., сообщил агентству Reuters управляющий партнер компании Артем Соколов.
Компания планирует листинг в Москве и США. Чтобы получить достаточное количество акций в свободном обращении и ликвидность, Sokolov нужно привлечь около $500 млн, отметил Соколов.
«Весной 2022 г. мы хотим сделать pre-road show за год, уже идет активный процесс, а выход на биржу планируем в 2023 г. в США и Москве. В США обе биржи рассматриваем — и Nyse, и NASDAQ», — сказал он.
Соколов отказался назвать предполагаемую оценку компании, лишь отметив, что собственники готовы к разводнению своих долей, но планируют сохранить контрольный пакет.
По данным агентства, выручка Sokolov за 9 месяцев 2021 г. составила порядка 20 млрд руб., по итогам года ожидается на уровне 30 млрд руб. по сравнению с 14 млрд руб. в прошлом году. Эту информацию компания не раскрывает.
По данным Росстата, розничные продажи ювелирных изделий в России по итогам прошлого года практически не изменились с 2019 г. и составили 241,2 млрд руб.