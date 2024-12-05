«Коммерсантъ»: IPO «Сибура» пройдет на «Восточной бирже»
IPO компании «Сибур» пройдет на «Восточной бирже» (бывшей бирже «Санкт-Петербург»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ранее торговая площадка занималась биржевыми товарами, в настоящее время ее деятельность связана с ценными бумагами. Накануне биржа анонсировала завершение тестирования обновленного программного обеспечения. Новый функционал позволяет проводить IPO и SPO российских компаний.
Предприятие готовилось к IPO с 2007 г., но планы откладывались из-за внутренних и внешних проблем. Крупнейшее приближение к размещению состоялось в 2018 г., когда «Сибур» оценивали в $18–26 млрд, но процесс был заморожен для интеграции активов ТАИФ.
Эксперты прогнозируют текущую оценку холдинга в более чем 3 трлн руб. при мультипликаторе 8,5–9,5 EBITDA с учетом российского дисконта. Компания ориентируется на мировых лидеров нефтегазохимии, таких как Borouge и Dow Chemical.