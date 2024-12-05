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«Коммерсантъ»: IPO «Сибура» пройдет на «Восточной бирже»

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IPO компании «Сибур» пройдет на «Восточной бирже» (бывшей бирже «Санкт-Петербург»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ранее торговая площадка занималась биржевыми товарами, в настоящее время ее деятельность связана с ценными бумагами. Накануне биржа анонсировала завершение тестирования обновленного программного обеспечения. Новый функционал позволяет проводить IPO и SPO российских компаний.

5 декабря РБК сообщил о проведении «Сибуром» первичного публичного размещения акций. Компания предложит инвесторам около 2% акций. В сделке будут присутствовать cash-in и cash-out компоненты, что позволит бывшим акционерам ТАИФ, присоединившимся к холдингу в 2021 г., реализовать часть своей доли.

Предприятие готовилось к IPO с 2007 г., но планы откладывались из-за внутренних и внешних проблем. Крупнейшее приближение к размещению состоялось в 2018 г., когда «Сибур» оценивали в $18–26 млрд, но процесс был заморожен для интеграции активов ТАИФ.

Эксперты прогнозируют текущую оценку холдинга в более чем 3 трлн руб. при мультипликаторе 8,5–9,5 EBITDA с учетом российского дисконта. Компания ориентируется на мировых лидеров нефтегазохимии, таких как Borouge и Dow Chemical.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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