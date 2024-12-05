«Коммерсантъ»: IPO «Сибура» пройдет на «Восточной бирже»

Предприятие готовилось к IPO с 2007 г., но планы откладывались из-за внутренних и внешних проблем. Крупнейшее приближение к размещению состоялось в 2018 г., когда «Сибур» оценивали в $18–26 млрд, но процесс был заморожен для интеграции активов ТАИФ.