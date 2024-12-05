РБК узнал о сроках проведения и объеме IPO «Сибура»

По итогам девяти месяцев 2024 г. выручка «Сибура» по МСФО составила 840,7 млрд руб., что на 7,6% выше аналогичного показателя в 2023 г. EBITDA составила 342,6 млрд руб. (-2,1%), а чистая прибыль выросла в 2,6 раза до 157,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 40,8%. Чистый долг компании на конец сентября увеличился до 732,9 млрд руб., при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 1,5x.