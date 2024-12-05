РБК узнал о сроках проведения и объеме IPO «Сибура»
ПАО «Сибур холдинг» в скором времени проведет IPO, предложив инвесторам около 2% акций, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к компании. В сделке будут присутствовать cash-in и cash-out компоненты, что позволит бывшим акционерам ТАИФ, присоединившегося к «Сибуру» в 2021 г., реализовать часть своей доли.
Компания готовилась к размещению с 2007 г., но планы откладывались из-за внутренних и внешних факторов. Крупнейшее приближение к IPO состоялось в 2018 г., когда «Сибур» оценивали в $18–26 млрд, однако процесс был заморожен для интеграции активов ТАИФ.
Эксперты прогнозируют текущую оценку холдинга в более чем 3 трлн руб. при мультипликаторе 8,5–9,5 EBITDA с учетом российского дисконта. Компания ориентируется на мировых лидеров нефтегазохимии, таких как Borouge и Dow Chemical.
Наиболее значимый вклад в показатели EBITDA компании вносит запуск новых предприятий, созданных за последние 10 лет, говорил гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов «Коммерсанту». По словам источника РБК, прогнозируется сохранение уровня прибыли в 2024 г., близкого к 480 млрд руб.
РБК исходя из оценок аналитиков и ожидаемого free-float на уровне около 2% пишет, что сумма привлечения средств от IPO составит около 65 млрд руб. – это 75% от общего объема всех размещений на Мосбирже в 2024 г.
По итогам девяти месяцев 2024 г. выручка «Сибура» по МСФО составила 840,7 млрд руб., что на 7,6% выше аналогичного показателя в 2023 г. EBITDA составила 342,6 млрд руб. (-2,1%), а чистая прибыль выросла в 2,6 раза до 157,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 40,8%. Чистый долг компании на конец сентября увеличился до 732,9 млрд руб., при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 1,5x.