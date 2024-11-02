Что такое первичное публичное размещение акций

Основной риск для инвестора заключается в том, что стоимость акций компании после IPO может измениться из-за рыночных факторов. Тем не менее, физические лица составляют существенно меньшую часть относительно всех инвесторов, покупающих акции, поделился Павликов. Он считает, что такая статистика имеет определенные причины и лучше начинающему инвестору дождаться вторичных торгов. Однако если горизонт инвестирования длинный и изучив всю доступную информацию, инвестор понимает, что компания дает хороший дисконт, то такому инвестору можно присмотреться к покупке и на IPO, дополняет Павликов.