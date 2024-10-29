Рынок IPO замер

При выполнении двух вышеприведенных условий велика вероятность привлечь интерес со стороны розничных инвесторов, особенно в последние пару дней открытия книги заявок, и даже достичь переподписки книги в несколько раз. В таком случае перед эмитентом встанет нелегкий выбор о сбалансированности итоговой книги. Выбор между институционалами и розницей – это выбор между динамикой котировок сразу после размещения и ликвидностью торгов. Два этих критерия по-своему одинаково важны. Для компании, размещающей небольшую долю акционерного капитала с перспективой провести SPO (вторичное размещение) в более благоприятной обстановке, в приоритете может быть динамика котировок, и перевес в книге может быть отдан институционалам. Это как раз относится к относительно крупным компаниям.