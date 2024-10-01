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Arenadata провела IPO по верхней границе ценового диапазона

Ведомости

Цена размещения акций разработчика программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata в рамках IPO определена в 95 руб. за бумагу. Рыночная капитализация компании составит 19 млрд руб., сообщается на сайте разработчика.

«IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона», – говорится в сообщении.

Действующие акционеры предложили 28 млн акций, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 млрд рублей, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Доля акций в свободном обращении составит 14%.

Мосбиржа допустила акции Arenadata к торгам с 1 октября. Бумаги войдут во второй уровень листинга.

Выручка группы за первое полугодие 2024 г. по МСФО выросла год к году в 2,3 раза до 2,3 млрд руб. OIBDA в отчетном периоде выросла до 601 млн руб. против отрицательного значения в 36 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб. против убытка 75 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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