Arenadata провела IPO по верхней границе ценового диапазона
Цена размещения акций разработчика программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata в рамках IPO определена в 95 руб. за бумагу. Рыночная капитализация компании составит 19 млрд руб., сообщается на сайте разработчика.
«IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона», – говорится в сообщении.
Действующие акционеры предложили 28 млн акций, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 млрд рублей, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Доля акций в свободном обращении составит 14%.
Мосбиржа допустила акции Arenadata к торгам с 1 октября. Бумаги войдут во второй уровень листинга.
Выручка группы за первое полугодие 2024 г. по МСФО выросла год к году в 2,3 раза до 2,3 млрд руб. OIBDA в отчетном периоде выросла до 601 млн руб. против отрицательного значения в 36 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб. против убытка 75 млн руб.