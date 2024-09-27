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/ Инвестиции

Аналитики оценили справедливую стоимость Arenadata в 2 раза выше уровня IPO

Книга заявок была переподписана несколько раз уже на третий день
Михаил Кузнецов
Алексей Орлов / Ведомости

Разработчик программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata до 30 сентября собирает заявки от инвесторов на участие в IPO на Московской бирже. Компания установила ценовой диапазон в рамках размещения на уровне 85–95 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в 17–19 млрд руб. Источники «Ведомостей», близкие к сделке, рассказали, что уже на третий день книга заявок была переподписана несколько раз.

Аналитики ВТБ оценивают справедливую стоимость компании в диапазоне 36–43,9 млрд руб., т. е. почти в 2 раза больше к цене IPO, говорится в их записке (есть у «Ведомостей»). У экспертов «Т-инвестиций» похожий диапазон – 36–40 млрд руб. Аналитики сервиса «Газпромбанк инвестиции» в своей записке (есть у «Ведомостей») пишут, что справедливая стоимость акционерного капитала Arenadata находится на уровне 38 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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