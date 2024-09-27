Аналитики оценили справедливую стоимость Arenadata в 2 раза выше уровня IPO

Разработчик программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata до 30 сентября собирает заявки от инвесторов на участие в IPO на Московской бирже. Компания установила ценовой диапазон в рамках размещения на уровне 85–95 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в 17–19 млрд руб. Источники «Ведомостей», близкие к сделке, рассказали, что уже на третий день книга заявок была переподписана несколько раз.