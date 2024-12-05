В НАУФОР зафиксировали отток инвесторов со счетами до 1 млн рублей
Центробанк фиксирует отток «мелких» частных инвесторов со счетами до 1 млн руб. Об этом сообщил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По словам Тимофеева, в настоящий момент уровень ликвидности фондового рынка акций достиг показателей 2021 г., но общий объем ликвидности все еще отстает. Глава ассоциации уточнил, что инвесторам не хватает выбора, так как депозиты выглядят намного привлекательнее.
4 декабря Мосбиржа сообщила, что число физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам ноября 2024 г. составило 34,7 млн с приростом в 493 000 лиц, ими открыто 63,2 млн счетов. Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб.