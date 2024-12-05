В НАУФОР зафиксировали отток инвесторов со счетами до 1 млн рублей

4 декабря Мосбиржа сообщила, что число физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам ноября 2024 г. составило 34,7 млн с приростом в 493 000 лиц, ими открыто 63,2 млн счетов. Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб.