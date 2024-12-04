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Количество частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 493 000 в ноябре

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Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам ноября 2024 г. составило 34,7 млн с приростом в 493 000 лиц, ими открыто 63,2 млн счетов. Сделки на бирже в ноябре заключали 3,7 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки.

Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб. Как следует из статистики, самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции «Лукойла» (16%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7%), акции «Яндекса» (5%), «Норникеля» (5%), «Т-технологий» (5%) и «Полюса» (4%).

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 16,4%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 86%, активнее всего совершая торговые операции с акциями «Т-технологий», паями БПИФа денежного рынка «Ликвидность», акциями Сбербанка, депозитарными расписками «Озона», акциями «Газпрома», ГК «Самолет», «Лукойла», АФК «Система», «Яндекса» и «Мечела».

3 декабря торговая площадка заявила, что общий объем торгов на рынках Мосбиржи в ноябре 2024 г. составил 124,8 трлн руб., а среднедневной – 154,7 млрд руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 3,2 трлн руб. Корпоративными, региональными и государственными облигациями – 2,2 трлн руб. при показателе среднедневного объема торгов в 102,6 млрд руб. Объем торгов на срочном рынке составил 10 трлн руб. Среднедневной показатель составил 478,3 млрд руб.

Как уточнила торговая площадка, в ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,7 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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