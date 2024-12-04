Количество частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 493 000 в ноябре

Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб. Как следует из статистики, самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции «Лукойла» (16%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7%), акции «Яндекса» (5%), «Норникеля» (5%), «Т-технологий» (5%) и «Полюса» (4%).