Объем торгов на Мосбирже в ноябре достиг 124,8 трлн рублей
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 3,2 трлн руб. Корпоративными, региональными и государственными облигациями – 2,2 трлн руб. при показателе среднедневного объема торгов в 102,6 млрд руб. Объем торгов на срочном рынке составил 10 трлн руб. Среднедневной показатель составил 478,3 млрд руб. Как уточняет торговая площадка, в ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,7 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 млрд руб.
20 ноября индекс Мосбиржи ненадолго скорректировался вниз после принятия новой ядерной доктрины России вслед за снижением днем ранее. Индекс упал на фоне геополитической напряженности, а также в связи с переходом инвесторов в классические «активы-убежища», отмечал инвестиционный аналитик финансовой компании «Финам» Александр Разуваев.
Бенчмарк снижался на фоне приостановки торгов и в течение дня терял более 2,5%, опустившись до отметки 2623 пункта. Он продолжил снижаться в течение недели и 26 ноября опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 г., но 27 ноября начал расти, продолжив положительную динамику на протяжении трех дней.