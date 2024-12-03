Объем торгов на Мосбирже в ноябре достиг 124,8 трлн рублей

Бенчмарк снижался на фоне приостановки торгов и в течение дня терял более 2,5%, опустившись до отметки 2623 пункта. Он продолжил снижаться в течение недели и 26 ноября опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 г., но 27 ноября начал расти, продолжив положительную динамику на протяжении трех дней.