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Объем торгов на Мосбирже в ноябре достиг 124,8 трлн рублей

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в ноябре 2024 г. составил 124,8 трлн руб., а среднедневной – 154,7 млрд руб., говорится в сообщении биржи.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 3,2 трлн руб. Корпоративными, региональными и государственными облигациями – 2,2 трлн руб. при показателе среднедневного объема торгов в 102,6 млрд руб. Объем торгов на срочном рынке составил 10 трлн руб. Среднедневной показатель составил 478,3 млрд руб. Как уточняет торговая площадка, в ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,7 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 млрд руб.

20 ноября индекс Мосбиржи ненадолго скорректировался вниз после принятия новой ядерной доктрины России вслед за снижением днем ранее. Индекс упал на фоне геополитической напряженности, а также в связи с переходом инвесторов в классические «активы-убежища», отмечал инвестиционный аналитик финансовой компании «Финам» Александр Разуваев.

Бенчмарк снижался на фоне приостановки торгов и в течение дня терял более 2,5%, опустившись до отметки 2623 пункта. Он продолжил снижаться в течение недели и 26 ноября опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 г., но 27 ноября начал расти, продолжив положительную динамику на протяжении трех дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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