Минфин: послабления по выводу средств с ИИС не коснутся купонов по облигациям

«Только дивиденды. Про купоны – у нас же действует налоговый вычет. То есть логика такая, если есть вычет, значит, это можно, как говорится, оставлять в долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь, как по дивидендным вычетам, тогда должна быть возможность их вывести», – сказал Чебесков.