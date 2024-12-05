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Минфин: послабления по выводу средств с ИИС не коснутся купонов по облигациям

Ведомости

Послабления по выводу средств с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) не коснутся купонов по облигациям, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

«Только дивиденды. Про купоны – у нас же действует налоговый вычет. То есть логика такая, если есть вычет, значит, это можно, как говорится, оставлять в долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь, как по дивидендным вычетам, тогда должна быть возможность их вывести», – сказал Чебесков.

4 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что доходность биржевых инструментов должна быть не менее привлекательной, чем у банковских депозитов. Для этого властям следует подумать, в частности, о реформировании инструмента ИИС-3.

«Ведомости» писали, что он заработал с 1 января 2024 г., в отличие от старых ИИС в нем нет опции зачисления доходов на обычный банковский счет – дивиденды и купоны зачисляются только на ИИС-3. Путин предложил снять это ограничение, чтобы владельцы ИИС-3 сами могли выбрать счет для зачисления доходов по бумагам и использовать его «по своему усмотрению и, что важно, в любое время».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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