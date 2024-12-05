Минфин: послабления по выводу средств с ИИС не коснутся купонов по облигациям
Послабления по выводу средств с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) не коснутся купонов по облигациям, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».
«Только дивиденды. Про купоны – у нас же действует налоговый вычет. То есть логика такая, если есть вычет, значит, это можно, как говорится, оставлять в долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь, как по дивидендным вычетам, тогда должна быть возможность их вывести», – сказал Чебесков.
4 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что доходность биржевых инструментов должна быть не менее привлекательной, чем у банковских депозитов. Для этого властям следует подумать, в частности, о реформировании инструмента ИИС-3.
«Ведомости» писали, что он заработал с 1 января 2024 г., в отличие от старых ИИС в нем нет опции зачисления доходов на обычный банковский счет – дивиденды и купоны зачисляются только на ИИС-3. Путин предложил снять это ограничение, чтобы владельцы ИИС-3 сами могли выбрать счет для зачисления доходов по бумагам и использовать его «по своему усмотрению и, что важно, в любое время».