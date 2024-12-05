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Путин дал ЦБ и правительству поручения по развитию фондового рынка

Среди прочего президент предложил увязать господдержку компаний с наличием у них публичного статуса
Софья Ермакова
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина / Максим Стулов / Ведомости

Правительству и Банку России нужно активизировать работу по развитию рынка капитала, чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в свое развитие, расширять мощности и создавать новые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он поручил подготовить новый пакет дополнительных мер, которые будут стимулировать больше компаний становиться публичными.

В 2024 г. в России состоялось 19 первичных и вторичных публичных размещений акций, напомнил Путин. Суммарно эмитенты смогли привлечь 102 млрд руб. «Результат вполне удовлетворительный, хороший, но в масштабах всей страны небольшой», – оценил президент. В последнее время на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры своих отраслей, на фондовом рынке не представлены, отметил он. Средняя величина привлеченных средств в ходе IPO за 2023 г. и первые три квартала 2024 г. составила 4,7 млрд руб., отмечали весной аналитики «Эксперт РА».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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