Путин дал ЦБ и правительству поручения по развитию фондового рынка

В 2024 г. в России состоялось 19 первичных и вторичных публичных размещений акций, напомнил Путин. Суммарно эмитенты смогли привлечь 102 млрд руб. «Результат вполне удовлетворительный, хороший, но в масштабах всей страны небольшой», – оценил президент. В последнее время на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры своих отраслей, на фондовом рынке не представлены, отметил он. Средняя величина привлеченных средств в ходе IPO за 2023 г. и первые три квартала 2024 г. составила 4,7 млрд руб., отмечали весной аналитики «Эксперт РА».