FT: инвесторы вложили более $140 млрд в фондовые акции США после победы Трампа
Инвесторы вложили почти $140 млрд в фонды акций США после президентских выборов в прошлом месяце. Трейдеры сделали ставку на то, что администрация избранного президента Дональда Трампа развернет радикальные налоговые сокращения и реформы для корпоративного сектора США, сообщает Financial Times со ссылкой на данные рынка и комментарии эксперта.
По данным компании EPFR, фонды акций США увеличили приток в размере $139,5 млрд с момента победы Трампа 5 ноября, а инвестиционное ралли сделало ноябрь самым загруженным месяцем для притока записей с 2000 г. Как отмечает издание, приток новых средств помог доводить основные фондовые индексы США до рекордных максимумов, при этом трейдеры отметают опасения, что политические предложения, такие как широкомасштабное повышение тарифов, могут привести к росту инфляции и поставить под угрозу планы Федеральной резервной системы по дальнейшему снижению процентных ставок.
S&P 500, главный «барометр по акциям Уолл-стрит», вырос на 5,3% со дня выборов, доведя прибыль за этот год до 28%. Небольшие компании, которые считаются более чувствительными к колебаниям в экономике США, показали еще лучшие результаты после выборов. Но фонды, которые инвестируют в развивающиеся рынки, пострадали от чистого вывода большого количества средств после выборов, в том числе около $4 млрд, выходящих из фондов, ориентированных на Китай. По данным EPFR, те, кто инвестирует в Западную Европу, потеряли около $14 млрд, а фонды, ориентированные на Японию, потеряли около $6 млрд.
21 ноября The Wall Street Journal сообщила, что фондовое ралли замедлилось и «эйфория» после выборов сходит на нет. Как отмечала газета, инвесторы на Уолл-стрит скептически относятся к идее продолжения ралли акций технологических компаний, которые росли на фоне победы Трампа. В ходе предвыборной кампании республиканец активно поддерживал криптовалюты и технологический сектор экономики. Рост акций также смягчился из-за инвесторских ожиданий высоких корпоративных доходов. Благодаря дерегулированию и низким налоговым ставкам они все больше учитываются при ценообразовании на американских фондовых рынках.