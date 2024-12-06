FT: инвесторы вложили более $140 млрд в фондовые акции США после победы Трампа

S&P 500, главный «барометр по акциям Уолл-стрит», вырос на 5,3% со дня выборов, доведя прибыль за этот год до 28%. Небольшие компании, которые считаются более чувствительными к колебаниям в экономике США, показали еще лучшие результаты после выборов. Но фонды, которые инвестируют в развивающиеся рынки, пострадали от чистого вывода большого количества средств после выборов, в том числе около $4 млрд, выходящих из фондов, ориентированных на Китай. По данным EPFR, те, кто инвестирует в Западную Европу, потеряли около $14 млрд, а фонды, ориентированные на Японию, потеряли около $6 млрд.