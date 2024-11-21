WSJ: фондовое ралли Трампа прекращается
После победы Дональда Трампа на выборах президента США начали активно расти индексы технологических компаний. В настоящий момент бурный рост замедлился и фондовая «эйфория» сходит на нет, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные торгов и отраслевых экспертов.
Как отмечает газета, инвесторы на Уолл-стрит скептически относятся к идее продолжения ралли акций технологических компаний, которые росли на фоне победы Трампа. В ходе предвыборной кампании республиканец активно поддерживал криптовалюты и технологический сектор экономики. Рост акций также смягчился из-за инвесторских ожиданий высоких корпоративных доходов. Благодаря дерегулированию и низким налоговым ставкам они все больше учитываются при ценообразовании на американских фондовых рынках.
Еще 12 ноября криптовалютное ралли, которое переживало эйфорию после победы Трампа, начало замедляться. В частности, более высокие экспортные тарифы со стороны Трампа приведут к росту цен, оставив Федеральной резервной системе (ФРС, американский регулятор) меньше возможностей для снижения процентных ставок, отмечало Reuters. Также на снижение ожиданий повлияло и отсутствие четких намерений ФРС вновь снизить ключевую ставку.
Несмотря на замедление стоимости акций на классических биржах, криптовалютный рынок продолжает расти. 21 ноября стоимость биткойна (BTC) превысила $98 000, прибавив в цене более 3% и в очередной раз обновив исторический максимум. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют. В июле 2024 г. республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024, где пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира.