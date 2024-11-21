Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

WSJ: фондовое ралли Трампа прекращается

Ведомости

После победы Дональда Трампа на выборах президента США начали активно расти индексы технологических компаний. В настоящий момент бурный рост замедлился и фондовая «эйфория» сходит на нет, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные торгов и отраслевых экспертов.

Как отмечает газета, инвесторы на Уолл-стрит скептически относятся к идее продолжения ралли акций технологических компаний, которые росли на фоне победы Трампа. В ходе предвыборной кампании республиканец активно поддерживал криптовалюты и технологический сектор экономики. Рост акций также смягчился из-за инвесторских ожиданий высоких корпоративных доходов. Благодаря дерегулированию и низким налоговым ставкам они все больше учитываются при ценообразовании на американских фондовых рынках.

Еще 12 ноября криптовалютное ралли, которое переживало эйфорию после победы Трампа, начало замедляться. В частности, более высокие экспортные тарифы со стороны Трампа приведут к росту цен, оставив Федеральной резервной системе (ФРС, американский регулятор) меньше возможностей для снижения процентных ставок, отмечало Reuters. Также на снижение ожиданий повлияло и отсутствие четких намерений ФРС вновь снизить ключевую ставку.

Несмотря на замедление стоимости акций на классических биржах, криптовалютный рынок продолжает расти. 21 ноября стоимость биткойна (BTC) превысила $98 000, прибавив в цене более 3% и в очередной раз обновив исторический максимум. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют. В июле 2024 г. республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024, где пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных