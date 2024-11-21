WSJ: фондовое ралли Трампа прекращается

Несмотря на замедление стоимости акций на классических биржах, криптовалютный рынок продолжает расти. 21 ноября стоимость биткойна (BTC) превысила $98 000, прибавив в цене более 3% и в очередной раз обновив исторический максимум. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют. В июле 2024 г. республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024, где пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира.