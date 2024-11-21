Стоимость биткойна достигла рекордных $98 000

Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что криптовалюта может преодолеть отметку в $100 000 до конца этого года. Основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге, space и web3.0» Ани Асланян считает, что достижение биткойном отметки $100 000 выглядит не просто возможным, а практически неизбежным следствием происходящих изменений. Особенно если заявленные администрацией Трампа меры по поддержке криптоиндустрии начнут воплощаться в жизнь, отмечала она.