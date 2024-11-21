Стоимость биткойна достигла рекордных $98 000
Стоимость биткойна (BTC) превысила $98 000, в очередной раз обновив исторический максимум. Это следует из данных криптобиржи Binance.
Цена криптовалюты достигала $98 143 в 14:11 мск. По состоянию на 14:27 мск, биткоин торгуется по $98 044.
Биткойн (англ. Bitcoin) – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча).
Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют. В июле 2024 г. республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024, где пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что криптовалюта может преодолеть отметку в $100 000 до конца этого года. Основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге, space и web3.0» Ани Асланян считает, что достижение биткойном отметки $100 000 выглядит не просто возможным, а практически неизбежным следствием происходящих изменений. Особенно если заявленные администрацией Трампа меры по поддержке криптоиндустрии начнут воплощаться в жизнь, отмечала она.