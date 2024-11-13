Как долго будет расти биткойн

Как долго будет расти биткойнДо конца года цена одного BTC может превысить $100 000, считают эксперты
Биткойн (BTC) обновляет исторические максимумы, с тех пор как президентскую гонку в США выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Утром 12 ноября цифровая валюта вплотную приблизилась к $90 000 ($89 956), но в течение дня отошла от рекордных значений и к вечеру один BTC стоил $86 447, следует из данных крупнейшей в мире криптобиржи Binance.
С начала года биткойн подорожал почти в 2 раза, а за последнюю неделю – на 24% с учетом коррекции во вторник. В результате его капитализация превысила $1,7 трлн, а доля в общей капитализации рынка криптовалют составила более 56% ($3,1 трлн). Другие популярные криптовалюты за последнюю неделю также значительно выросли в цене – на 27–34% (Ethereum, Solana), и даже в 2 раза (Dogecoin). Их котировки обновили многомесячные и многолетние максимумы, но до исторических рекордов не дошли.