В ЦБ рассказали о планах по реформированию рынка IPO
В поведении компаний, проводящих первичное публичное размещение акций (IPO), есть несколько пробелов и негативных практик, которые ЦБ хотел бы устранить. Об этом заявил советник первого зампреда регулятора Сергей Моисеев на презентации рекомендаций Мосбиржи по стандартам сделок IPO.
«Сейчас мы находимся на фазе так называемого «холодного IPO» (то есть когда на рынке мало активности). Но поскольку рано или поздно «холодное IPO» сменяется «горячим» IPO, наша задача к следующему периоду такового быть готовыми к нему», – подчеркнул он.
Первое направление, нуждающееся в изменениях – корпоративное управление. По мнению Моисеева, оно необходимо, но когда его организуют всего за полгода до проведения IPO – возникают различного рода трудности. Регулятор пока не знает, как устранить эту практику, отметил представитель ЦБ. Сейчас регулятор общается с аудиторами с целью создания института «полноценной независимой оценки корпуправления» в 2025 г., «чтобы какая-то сторона подтверждала» его хорошее качество.
Вторая тема – аллокация. Моисеев напомнил, что существует множество различных версий распределения акций, в том числе аллокации по фиксированной цене, на аукционной основе, букбилдинги, гибридные опционы и др. По его словам, сейчас задача Банка России состоит в том, чтобы суметь подобрать подходящую модель и для институционалов, и для физиков.
Третий пункт – финансовые прогнозы эмитента. Финансовая отчетность – самый важный документ для инвестора, отметил Моисеев. При этом «аудитор заверяет ретро, но инвестор же покупает не ретро, он покупает будущее», добавил он. Поэтому ЦБ планирует ввести новое правило: аудитор должен будет подтверждать актуальность прогнозов, которые дает эмитент перед проведением IPO.
Моисеев также заявил, что независимое аналитическое покрытие должно стать обязательным условием первичных размещений. По его словам, чтобы инвестор имел объективное представление об эмитенте, ему должно быть доступно минимум два независимых аналитических отчета. Наконец, Моисеев высказал обеспокоенность тем, что в некоторых сделках не соблюдается обязательство о lock up-периоде. По мнению ЦБ, рынку стоит «двигаться в сторону каких-то юридических обязательств» в этом вопросе.
В понедельник, 9 декабря Мосбиржа представила стандарты проведения IPO для компаний, желающих разместиться на ее площадке, писали «Ведомости». После оттока иностранных инвесторов в 2022 г. в стране начал развиваться локальный рынок первичных размещений, и его участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO как альтернативы международным. Документ включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения. В разработке стандартов принимали участие ведущие эксперты рынка, включая банки, юридические и аудиторские фирмы.