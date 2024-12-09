В ЦБ рассказали о планах по реформированию рынка IPO

Моисеев также заявил, что независимое аналитическое покрытие должно стать обязательным условием первичных размещений. По его словам, чтобы инвестор имел объективное представление об эмитенте, ему должно быть доступно минимум два независимых аналитических отчета. Наконец, Моисеев высказал обеспокоенность тем, что в некоторых сделках не соблюдается обязательство о lock up-периоде. По мнению ЦБ, рынку стоит «двигаться в сторону каких-то юридических обязательств» в этом вопросе.