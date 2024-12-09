Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний

Разрабатывать стандарт помогали ведущие эксперты рынка, включая банки, юридические и аудиторские фирмы. «Проанализировав практику проведения IPO последних двух лет, мы решили, что пора «причесать» рынок и задать для него стандарты в виде набора рекомендаций, которые основаны на лучших сделках из нашей богатой истории размещений», – сказала Логинова. Это сформирует понятную и предсказуемую среду, без которой не может развиваться рынок, объяснила она: компании поймут, что от них требуется, а инвесторы увидят, что о них заботятся. Соблюдение стандартов не повлечет дополнительных расходов для эмитентов, а «наведет резкость» на необходимые процедуры, считают в Мосбирже.