Что будет с российским рынком IPO при высоких ставках

Бум IPO, стартовавший в 2023 г., спровоцирован западными ограничениями: инвесторы потеряли доступ к большинству иностранных активов, а компании – к листингу на зарубежных биржах, и в итоге спрос и предложение сошлись в пределах российского контура. В 2023 г. IPO провели восемь компаний, а в 2024 г. уже 14. 13 из них разместились на Мосбирже, производитель микроэлектроники «Элемент» выбрал СПБ Биржу. В первой половине 2024 г. IPO проводили в среднем две компании в месяц, но в конце июля на рынке наступило двухмесячное затишье, которое прервалось лишь осенью сделками «Аренадаты», «Озон фармацевтики» и «Ламбумиза».