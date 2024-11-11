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Что будет с российским рынком IPO при высоких ставках

На биржу стремятся десятки компаний, но подходящих условий им ждать еще несколько месяцев
Софья Ермакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Многие компании, публично заявлявшие о подготовке к выходу на биржу в 2024 г., объявили о переносе планов на неопределенный срок – например, так поступили «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД и торговая платформа «Кифа». Желающих провести первичное публичное размещение (IPO) по-прежнему много, но их пугает дефицит ликвидности, сформировавшийся на фоне высокой ключевой ставки: с июля по октябрь она выросла с 16 до 21%. За это время главный бенчмарк фондового рынка – индекс Мосбиржи – просел на 10%.

Бум IPO, стартовавший в 2023 г., спровоцирован западными ограничениями: инвесторы потеряли доступ к большинству иностранных активов, а компании – к листингу на зарубежных биржах, и в итоге спрос и предложение сошлись в пределах российского контура. В 2023 г. IPO провели восемь компаний, а в 2024 г. уже 14. 13 из них разместились на Мосбирже, производитель микроэлектроники «Элемент» выбрал СПБ Биржу. В первой половине 2024 г. IPO проводили в среднем две компании в месяц, но в конце июля на рынке наступило двухмесячное затишье, которое прервалось лишь осенью сделками «Аренадаты», «Озон фармацевтики» и «Ламбумиза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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