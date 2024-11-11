Что будет с российским рынком IPO при высоких ставках

Что будет с российским рынком IPO при высоких ставкахНа биржу стремятся десятки компаний, но подходящих условий им ждать еще несколько месяцев
Многие компании, публично заявлявшие о подготовке к выходу на биржу в 2024 г., объявили о переносе планов на неопределенный срок – например, так поступили «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД и торговая платформа «Кифа». Желающих провести первичное публичное размещение (IPO) по-прежнему много, но их пугает дефицит ликвидности, сформировавшийся на фоне высокой ключевой ставки: с июля по октябрь она выросла с 16 до 21%. За это время главный бенчмарк фондового рынка – индекс Мосбиржи – просел на 10%.
Бум IPO, стартовавший в 2023 г., спровоцирован западными ограничениями: инвесторы потеряли доступ к большинству иностранных активов, а компании – к листингу на зарубежных биржах, и в итоге спрос и предложение сошлись в пределах российского контура. В 2023 г. IPO провели восемь компаний, а в 2024 г. уже 14. 13 из них разместились на Мосбирже, производитель микроэлектроники «Элемент» выбрал СПБ Биржу. В первой половине 2024 г. IPO проводили в среднем две компании в месяц, но в конце июля на рынке наступило двухмесячное затишье, которое прервалось лишь осенью сделками «Аренадаты», «Озон фармацевтики» и «Ламбумиза».