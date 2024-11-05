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/ Инвестиции

В РАНХиГС увидели в «народном портфеле» Мосбиржи скрытые риски для инвесторов

Но рыночные аналитики считают инструмент скорее полезным
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Вложения российских частных инвесторов чересчур ориентированы на активные сделки с акциями узкого круга эмитентов – самых крупных публичных компаний. «Народный портфель» (НП) – информационный продукт Мосбиржи, раскрывающий наиболее популярные у физлиц бумаги, – поощряет стадное поведение и концентрирует предпочтения инвесторов вокруг ограниченного числа бумаг, снижая диверсификацию портфелей и их доходность. Такой вывод в исследовании сделал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов и ее научные сотрудники Мария Чернова и Андрей Косырев (есть у «Ведомостей»).

Мосбиржа публикует НП каждый месяц и раскрывает 10 акций, наиболее часто приобретавшихся физлицами за этот период. Вес каждой акции в портфеле определяется стоимостью чистых вложений инвесторов. Более чем за 4,5 года с начала публикации в 2020 г. в составе портфеля побывали 23 разных акции, подсчитали авторы. Всего за это время биржа публиковала такой отчет 50 раз. Топ-6 по стабильности присутствия в портфеле составляют «голубые фишки» – обыкновенные акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», а также привилегированные акции «Сбера» и «Сургутнефтегаза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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