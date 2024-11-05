В РАНХиГС увидели в «народном портфеле» Мосбиржи скрытые риски для инвесторов

Мосбиржа публикует НП каждый месяц и раскрывает 10 акций, наиболее часто приобретавшихся физлицами за этот период. Вес каждой акции в портфеле определяется стоимостью чистых вложений инвесторов. Более чем за 4,5 года с начала публикации в 2020 г. в составе портфеля побывали 23 разных акции, подсчитали авторы. Всего за это время биржа публиковала такой отчет 50 раз. Топ-6 по стабильности присутствия в портфеле составляют «голубые фишки» – обыкновенные акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», а также привилегированные акции «Сбера» и «Сургутнефтегаза».