Власти освободят инвесторов от лишних налогов с заработка на IPO

На необходимость корректировки налогообложения в сентябре обратила внимание АРИ. Ассоциация направила письмо в Банк России, в котором отметила, что инвесторы, участвовавшие в IPO в этом году, уже в январе следующего могут столкнуться с начислением НДФЛ. Налогооблагаемой базой может стать разница между ценой акций на IPO и минимальной их стоимостью в первый день торгов, писала АРИ. Такой разрыв в 2024 г. наблюдался при размещениях «Европлана» (цена размещения – 875 руб., минимальная цена в ходе первого дня торгов – 950 руб.), «Диасофта» (4500 и 6300 руб.) и «МТС банка» (2500 и 2600 руб.). Согласно подсчетам АРИ, объем налогооблагаемой базы по матвыгоде суммарно по трем IPO составил 1,49 млрд руб. Соответственно, их участники потенциально могут заплатить 193,7 млн руб. налога. В октябре под эту угрозу попали также инвесторы «Аренадаты» – цена ее акций во время IPO составила 95 руб., а минимальная стоимость в первый день торгов достигла 102,5 руб.