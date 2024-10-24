Власти освободят инвесторов от лишних налогов с заработка на IPO

Власти освободят инвесторов от лишних налогов с заработка на IPOСейчас они обязаны уплатить НДФЛ, если в первый день торгов бумага стоила дороже, чем при размещении
Минфин готов отменить взимание с инвесторов налога на материальную выгоду, если они купили акции в ходе первичного публичного размещения (IPO) дешевле «рыночной», минимальной стоимости, которая сложилась на эти бумаги по итогам первого дня торгов. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич на форуме, организованном Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ).
«Сейчас мы эту инициативу постараемся оперативно продвинуть», – заявил Шахлевич. Эти изменения избавят от лишних налогов тех, кто купил акции в ходе IPO и «попал под проблематику роста цены, которая должна была его радовать», уточнил он.
С этого года для розничных инвесторов перестало действовать освобождение от налога на материальную выгоду. Она определяется как разница между рыночной стоимостью ценной бумаги и реальной ценой покупки. Факт продажи значения не имеет, объясняла ранее партнер Б1 Ксения Павлова. Например, если бумаги приобретены по цене 80 руб. при рыночной стоимости 100 руб., материальная выгода будет определяться как разница между этими показателями, умноженная на 13%, – в бюджет страны придется заплатить 2,6 руб.
Чтобы участвовавшие в IPO инвесторы не платили НДФЛ на материальную выгоду, в ближайшее время Минфин направит в Банк России официальное предложение по внесению изменений в старый приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (упразднена в 2013 г.), уточнил «Ведомостям» представитель ведомства. Скорее всего, речь о приказе 2010 г., которым сейчас установлен порядок определения рыночной цены ценных бумаг, считает партнер практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Кирилл Викулов. Вносить поправку в сам Налоговый кодекс не потребуется, добавил представитель Минфина. В Банке России не ответили на запрос.
На необходимость корректировки налогообложения в сентябре обратила внимание АРИ. Ассоциация направила письмо в Банк России, в котором отметила, что инвесторы, участвовавшие в IPO в этом году, уже в январе следующего могут столкнуться с начислением НДФЛ. Налогооблагаемой базой может стать разница между ценой акций на IPO и минимальной их стоимостью в первый день торгов, писала АРИ. Такой разрыв в 2024 г. наблюдался при размещениях «Европлана» (цена размещения – 875 руб., минимальная цена в ходе первого дня торгов – 950 руб.), «Диасофта» (4500 и 6300 руб.) и «МТС банка» (2500 и 2600 руб.). Согласно подсчетам АРИ, объем налогооблагаемой базы по матвыгоде суммарно по трем IPO составил 1,49 млрд руб. Соответственно, их участники потенциально могут заплатить 193,7 млн руб. налога. В октябре под эту угрозу попали также инвесторы «Аренадаты» – цена ее акций во время IPO составила 95 руб., а минимальная стоимость в первый день торгов достигла 102,5 руб.
В случае с IPO материальная выгода может возникнуть в ситуации, когда инвестор купил бумаги в режиме переговорных сделок через организатора размещения (через подачу адресных заявок на внебиржевом рынке) по цене ниже, чем та, которая впервые была зафиксирована в режиме основных торгов уже на бирже, говорит юрист фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Доровских. Налог возникает из-за того, что текущее регулирование не признает цену IPO рыночной, и Минфин предложит поправки в регулирование, чтобы это изменить, объяснял Шахлевич.
193,7 млн руб.
налога на материальную выгоду могут заплатить инвесторы, поучаствовавшие в IPO 2024 г., подсчитали в АРИ
Понятие материальной выгоды было введено в законодательство как способ борьбы с необоснованной экономией инвесторов при покупке активов по цене ниже рыночной, добавляет Доровских. Но распространение этой концепции на сделки в рамках IPO несправедливо, потому что экономических оснований для взыскания налога нет. Режим переговорных сделок в рамках первичного размещения – это такой же рыночный механизм, как и основные торги на бирже: организатор получает заявки инвесторов с различными ценовыми предложениями и на основе их анализа определяет цену IPO, напомнил эксперт.
Для решения проблемы достаточно утверждения нового регламента ЦБ по расчету рыночной цены ценных бумаг по согласованию с Минфином, отметил партнер юрфирмы Birch Legal Андрей Шпак. Если в Минфине уже готовы внести изменения и поддержать инвесторов, то технически это может быть сделано до конца года, считает Викулов. У ФНС и Минфина достаточно времени на выпуск профильных разъяснений, так как свои декларации за 2024 г. физлица должны сдать до 30 апреля 2025 г., согласился Доровских. Но в случае ведомственного промедления инвесторам все же придется уплатить НДФЛ с материальной выгоды от сделок с акциями на IPO в текущем году.
Исполнительный директор АРИ Илья Херсонцев ранее отмечал, что ситуацию можно отрегулировать разъяснениями Банка России насчет того, какие случае могут быть освобождены от уплаты налога. Например, ЦБ может дать разъяснения, что цена первичного размещения признается рыночной ценой для целей расчета НДФЛ и не подлежит корректировке на минимальную котировку в первый день торгов на бирже, говорит представитель «Цифра брокера». Еще один вариант – скорректировать установленный Мосбиржей порядок расчета ценовых показателей, который на данный момент не учитывает стоимость ценных бумаг, определенную в рамках режима переговорных сделок, добавил Доровских.