Японский индекс Nikkei вырос на 19% в 2024 году

Индекс Topix, который охватывает более широкий круг компаний, снизился на 0,6% и составил 2784 пункта. Наибольшее падение зафиксировали акции Nissan Motor Co Ltd., Japan Steel Works Ltd. и Socionext Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), которые подешевели на 5,73%, 4,94% и 4,65% соответственно. Акции Tokyo Electron упали на 0,8%, в то время как бумаги Advantest снизились на 2,6%. Котировки Softbank уменьшились на 0,7%, а Fast Retailing – на 1,6%.