Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Японский индекс Nikkei вырос на 19% в 2024 году

Ведомости

За полный 2024 г. японский индекс Nikkei, отражающий капитализацию 225 японских компаний, вырос на 19,22%, несмотря на падение на 0,9% в ходе последних торгов 30 декабря, сообщает Reuters. Накануне индекс обновлял пятимесячный максимум, достигая на пике отметки в 40 281 пункт.

Индекс Topix, который охватывает более широкий круг компаний, снизился на 0,6% и составил 2784 пункта. Наибольшее падение зафиксировали акции Nissan Motor Co Ltd., Japan Steel Works Ltd. и Socionext Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), которые подешевели на 5,73%, 4,94% и 4,65% соответственно. Акции Tokyo Electron упали на 0,8%, в то время как бумаги Advantest снизились на 2,6%. Котировки Softbank уменьшились на 0,7%, а Fast Retailing – на 1,6%.

6 августа индекс Nikkei резко вырос после крупнейшего в истории обвала. Накануне Nikkei упал на 12,4% до 31 458 пунктов, что стало историческим рекордом, превышающим обвал в «черный понедельник» 1987 г.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказывала «Ведомостям», что обвал японского рынка обусловлен двумя факторами. Первый из них – падение американского фондового рынка после выхода ключевого отчета по рынку труда за июль, согласно которому число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 114 000 за месяц, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и меньше прогноза Dow Jones в 185 000. Второй фактор связан с ростом ключевой ставки в Японии с 0,1 до 0,25. Это привело к резкому укреплению йены: в ходе торгов на международном рынке Forex 5 августа ее стоимость поднималась до максимума с начала года – 142 йены/$.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных