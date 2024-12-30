Японский индекс Nikkei вырос на 19% в 2024 году
За полный 2024 г. японский индекс Nikkei, отражающий капитализацию 225 японских компаний, вырос на 19,22%, несмотря на падение на 0,9% в ходе последних торгов 30 декабря, сообщает Reuters. Накануне индекс обновлял пятимесячный максимум, достигая на пике отметки в 40 281 пункт.
Индекс Topix, который охватывает более широкий круг компаний, снизился на 0,6% и составил 2784 пункта. Наибольшее падение зафиксировали акции Nissan Motor Co Ltd., Japan Steel Works Ltd. и Socionext Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), которые подешевели на 5,73%, 4,94% и 4,65% соответственно. Акции Tokyo Electron упали на 0,8%, в то время как бумаги Advantest снизились на 2,6%. Котировки Softbank уменьшились на 0,7%, а Fast Retailing – на 1,6%.
6 августа индекс Nikkei резко вырос после крупнейшего в истории обвала. Накануне Nikkei упал на 12,4% до 31 458 пунктов, что стало историческим рекордом, превышающим обвал в «черный понедельник» 1987 г.
Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказывала «Ведомостям», что обвал японского рынка обусловлен двумя факторами. Первый из них – падение американского фондового рынка после выхода ключевого отчета по рынку труда за июль, согласно которому число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 114 000 за месяц, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и меньше прогноза Dow Jones в 185 000. Второй фактор связан с ростом ключевой ставки в Японии с 0,1 до 0,25. Это привело к резкому укреплению йены: в ходе торгов на международном рынке Forex 5 августа ее стоимость поднималась до максимума с начала года – 142 йены/$.