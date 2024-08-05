Американские индексы падают вслед за азиатскими бенчмарками

Американские индексы падают вслед за азиатскими бенчмаркамиВ понедельник на фондовом рынке Японии произошел рекордный обвал с 1987 года
Ключевой индекс американского фондового рынка S&P 500 после открытия торгов 5 августа на минимуме падал до 5119,26 п., теряя 4,3%. К 18:00 он восстановился до уровня 5174,88 п. (-3,2%). Технологический индекс Nasdaq Composite в нижней точке опускался до 15708,54 п. (-6,4%), но затем скорректировался до 16140,8 п. (-3,8%).
Спад на американском рынке последовал за обвалом азиатских фондовых индексов. Японский индекс Nikkei 225, который отражает капитализацию 225 японских компаний, в ходе торгов 5 августа упал на 12,4% до 31458,42 пункта. Бенчмарк потерял 4451,28 п. Это исторический рекорд падения, превышающий обвал в «черный понедельник» 1987 г. Тогда в ходе торгов Nikkei терял максимум 3836,33 п. Индекс Topix, включающий японские компании с высокой капитализацией, потерял 12,23% и составил 2227,15 п.
Основной индикатор Тайваньской биржи TAIEX по итогам торгов обвалился на 8,35%, до 19830,88 п. Южнокорейский бенчмарк Kospi снизился на 8,8% до 2441,57 п. Основной фондовый индекс Индии – Nifty 50 – упал на 2,7%, до 24049,95 п., австралийский S&P/ASX 200 – на 3,7%, до 7649,6 п. Торги на Стамбульской бирже были приостановлены вскоре после открытия из-за падения индикатора BIST-100 на 6,72%. В меньшей просадке оказались индексы Гонконгской биржи Hang Seng (-1,46%, до 16698,36 п.) и Шанхайской биржи Shanghai Composite (-1,54%, до 2860,7 п.).
Торги в Европе также открылись снижением. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в ходе торгов к 18:00 мск снижался на 2,37%, до 485,78 п. Ведущие европейские индексы отдельных стран снизились в пределах 3,5%.
Последствия падения рынков в Азии отразились и на России. Индекс Мосбиржи упал на 2,31% с предыдущего закрытия, до 2831,92 п. На минимуме он снижался на 3,2%, до 2807,05 п.
Причины обвала в Азии
Обвал японского рынка обусловлен двумя факторами, считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко. Первый – пятничное падение американского фондового рынка после выхода ключевого отчета по рынку труда за июль. Он оказался достаточно слабым: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 114 000 за месяц, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и меньше прогноза Dow Jones в 185 000. Среднее значение на предшествующие 12 месяцев составляет 215 000, отметила Холоденко. Кроме того, безработица в США выросла четвертый месяц подряд, до 4,3%, самого высокого уровня с октября 2021 г.
Рынок воспринял эти данные как сигнал о надвигающейся рецессии в экономике, добавила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Инвестиционные банки сообщили о переоценке своих прогнозов: например, Goldman Sachs повысил возможность рецессии в ближайшие 12 месяцев с 15% до 25%, обратила внимание Холоденко. Это поддержало коррекцию на американском рынке, запущенную ранее сезоном отчетов технологических компаний. Индекс S&P 2 августа упал на 1,84%.
Японский фондовой рынок чувствителен к динамике американского, так как страна является крупнейшим держателем госдолга США среди зарубежных инвесторов, напомнила эксперт. На США также приходится более 20% японского экспорта. Опасаясь за состояние американской экономики, японские инвесторы могли начать выходить из рисковых активов в гособлигации, полагает Холоденко.
Второй фактор, спровоцировавший обвал в Японии, имеет локальный характер – на прошлой неделе центральный банк страны повысил ключевую ставку с 0,1 до 0,25%, продолжила эксперт. Это привело к резкому укреплению йены: в ходе торгов на рынке Форекс 5 августа ее стоимость поднималась до максимума с начала года – 142 йен/$.
На японском фондовом рынке представлены в основном экспортеры, и укрепление нацвалюты плохо сказывается на их доходах, пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Что ждет мировые рынки
Обвал на японском рынке отразился на всех азиатских биржах, потому что экономики региона достаточно взаимно интегрированы, отметил Суверов. Япония крупный экспортер капитала и важный торговый партнер азиатских стран. «Тут есть и сила глобализации экономики. Если рынок любой крупной страны падает на 13%, то вслед за этим падают и все другие рынки», – отметил эксперт.
Падение мировых рынков напоминает техническое, когда резкую и глубокую коррекцию провоцируют одна-две системно значимых новости, говорит Холоденко. Как правило, такие просадки более заметны на менее ликвидных рынках. Снижение мировых индексов после открытия американских бирж, вероятно, будет временным. Ближайшая поддержка по S&P 500 в случае реализации негативного сценария – 5100 п., оценила аналитик.
Снижение индекса Мосбиржи сейчас носит скорее эмоциональный характер, считает Попцова. Происходящее с Японией имеет для российского рынка опосредованное значение – через рынок сырья и металлов. Нефтяной рынок и так испытывал давление на фоне слабого спроса со стороны Китая, а угроза рецессии в США нанесла ему дополнительный удар. Цена Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 5 августа падала до $75,3, минимума с начала января.
Ситуация в нефтяном секторе станет важным сигналом для российских активов, но краткосрочно ухудшение условий на рынке Японии вряд ли отразится на них, уверена Попцова. Для фондового и долгового рынков России определяющими факторами в текущих условиях остаются локальные – внутренний спрос и условия ДКП, что связано с закрытым характером рынка.
Падение на мировых рынках носит относительно краткосрочный характер, считает Суверов. Уже на этой неделе будет отскок вверх, в том числе и в российских акциях, предположил эксперт.