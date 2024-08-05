Американские индексы падают вслед за азиатскими бенчмарками

Обвал японского рынка обусловлен двумя факторами, считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко. Первый – пятничное падение американского фондового рынка после выхода ключевого отчета по рынку труда за июль. Он оказался достаточно слабым: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 114 000 за месяц, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и меньше прогноза Dow Jones в 185 000. Среднее значение на предшествующие 12 месяцев составляет 215 000, отметила Холоденко. Кроме того, безработица в США выросла четвертый месяц подряд, до 4,3%, самого высокого уровня с октября 2021 г.