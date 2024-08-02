Объем торгов Мосбиржи в июле вырос на 23% в годовом выражении

Как следует из отчета, объем торгов на рынке акций в июле составил 3,2 трлн руб. против 1,9 трлн руб. в июле 2023 г. Среднедневной объем торгов – 140,6 млрд руб., тогда как в июле 2023 г. этот показатель составил 92,8 млрд руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн руб, что на 100 млрд руб. больше прошлогоднего аналогичного показателя. В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,1 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 трлн руб.