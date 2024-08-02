Объем торгов Мосбиржи в июле вырос на 23% в годовом выражении
В июле 2024 г. совокупный объем торгов на рынках Московской биржи увеличился в годовом исчислении на 23,4%, до 128 трлн руб. Прошлогодний показатель за июль составлял 103,7 трлн руб., говорится в сообщении биржи.
Как следует из отчета, объем торгов на рынке акций в июле составил 3,2 трлн руб. против 1,9 трлн руб. в июле 2023 г. Среднедневной объем торгов – 140,6 млрд руб., тогда как в июле 2023 г. этот показатель составил 92,8 млрд руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн руб, что на 100 млрд руб. больше прошлогоднего аналогичного показателя. В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,1 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 трлн руб.
Объем торгов на денежном рынке достиг 96,3 трлн руб. против 65,2 трлн руб. в июле 2023 г., среднедневной объем операций составил 4,2 трлн руб., в июле 2023 г. он составлял 3,1 трлн. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 40,5 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 31,9 трлн руб.