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Объем торгов Мосбиржи в июле вырос на 23% в годовом выражении

Ведомости

В июле 2024 г. совокупный объем торгов на рынках Московской биржи увеличился в годовом исчислении на 23,4%, до 128 трлн руб. Прошлогодний показатель за июль составлял 103,7 трлн руб., говорится в сообщении биржи.

Как следует из отчета, объем торгов на рынке акций в июле составил 3,2 трлн руб. против 1,9 трлн руб. в июле 2023 г. Среднедневной объем торгов – 140,6 млрд руб., тогда как в июле 2023 г. этот показатель составил 92,8 млрд руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн руб, что на 100 млрд руб. больше прошлогоднего аналогичного показателя. В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,1 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 трлн руб.

Объем торгов на денежном рынке достиг 96,3 трлн руб. против 65,2 трлн руб. в июле 2023 г., среднедневной объем операций составил 4,2 трлн руб., в июле 2023 г. он составлял 3,1 трлн. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 40,5 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 31,9 трлн руб.

Ранее Мосбиржа заявляла о возобновлении торгов фьючерсами на акции МКПАО «Яндекс» с 25 июля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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