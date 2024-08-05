Чего ждать инвесторам в августе

Индекс Мосбиржи, снижающийся с конца весны, в июле ускорил падение. По сравнению с июнем бенчмарк потерял 6,7% и составил 2942,7 пункта после снижения на 1,95% месяцем ранее. Максимума он достиг 3 июля на уровне 3226,2 пункта, но этот уровень был все еще на 8,4% меньше годового рекорда, который был поставлен 20 мая. Долларовый индекс РТС за июль упал на 7,1% до 1076,6 пункта.