Чего ждать инвесторам в августе

Чего ждать инвесторам в августеНисходящий тренд на рынке сохранится, но это возможность зайти в недооцененные акции
Индекс Мосбиржи, снижающийся с конца весны, в июле ускорил падение. По сравнению с июнем бенчмарк потерял 6,7% и составил 2942,7 пункта после снижения на 1,95% месяцем ранее. Максимума он достиг 3 июля на уровне 3226,2 пункта, но этот уровень был все еще на 8,4% меньше годового рекорда, который был поставлен 20 мая. Долларовый индекс РТС за июль упал на 7,1% до 1076,6 пункта.
Среди отраслевых индексов лидером снижения стал телекоммуникационный, более 70% веса которого приходится на бумаги МТС и «Ростелекома». Он упал на 14,4% до 1770,3 пункта. Вторым среди аутсайдеров стал транспортный индикатор (-10,6%), а третьим – строительный (-10,1%). Меньше остальных снизился нефтегазовый бенчмарк (-6,3%).
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