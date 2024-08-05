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Чего ждать инвесторам в августе

Нисходящий тренд на рынке сохранится, но это возможность зайти в недооцененные акции
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи, снижающийся с конца весны, в июле ускорил падение. По сравнению с июнем бенчмарк потерял 6,7% и составил 2942,7 пункта после снижения на 1,95% месяцем ранее. Максимума он достиг 3 июля на уровне 3226,2 пункта, но этот уровень был все еще на 8,4% меньше годового рекорда, который был поставлен 20 мая. Долларовый индекс РТС за июль упал на 7,1% до 1076,6 пункта.

Среди отраслевых индексов лидером снижения стал телекоммуникационный, более 70% веса которого приходится на бумаги МТС и «Ростелекома». Он упал на 14,4% до 1770,3 пункта. Вторым среди аутсайдеров стал транспортный индикатор (-10,6%), а третьим – строительный (-10,1%). Меньше остальных снизился нефтегазовый бенчмарк (-6,3%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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