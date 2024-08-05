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Биткойн и эфир упали до многомесячных минимумов

Ведомости

Биткойн и эфир снизились до многомесячных минимумов в связи с ажиотажем на финансовых рынках из-за опасений возможной рецессии в США. Об этом сообщает Reuters.

Биткойн упал до $51 560 – на 13% по сравнению с закрытием 4 августа. Это самое большое падение за день с ноября 2022 г. и самое низкое значение с февраля. Эфир упал до $2277 – на 17% до минимума с середины января.

5 августа стало известно, что индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei на закрытии торгов находился на уровне 12,4%, что стало крупнейшим падением за день с «черного понедельника» на Уолл-стрит в 1987 г. Падение также происходит на фоне опасений, что США могут вступить в рецессию. Показатели в отчете о ситуации на рынке труда оказались ниже ожиданий аналитиков. Уровень безработицы в США вырос до 4,3% в июле.

31 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что у жителей России вскоре появится возможность обмена биткойнов на цифровые рубли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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