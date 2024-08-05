Биткойн и эфир упали до многомесячных минимумов
Биткойн и эфир снизились до многомесячных минимумов в связи с ажиотажем на финансовых рынках из-за опасений возможной рецессии в США. Об этом сообщает Reuters.
Биткойн упал до $51 560 – на 13% по сравнению с закрытием 4 августа. Это самое большое падение за день с ноября 2022 г. и самое низкое значение с февраля. Эфир упал до $2277 – на 17% до минимума с середины января.
5 августа стало известно, что индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei на закрытии торгов находился на уровне 12,4%, что стало крупнейшим падением за день с «черного понедельника» на Уолл-стрит в 1987 г. Падение также происходит на фоне опасений, что США могут вступить в рецессию. Показатели в отчете о ситуации на рынке труда оказались ниже ожиданий аналитиков. Уровень безработицы в США вырос до 4,3% в июле.
31 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что у жителей России вскоре появится возможность обмена биткойнов на цифровые рубли.